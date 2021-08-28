كورت زوما ينتقل من تشيلسي إلى وست هام

السبت، 28 أغسطس 2021 - 21:49

كتب : FilGoal

كورت زوما وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي كورت زوما قادما من تشيلسي.

زوما سينضم لصفوف وست هام بعقد حتى صيف عام 2025.

وبحسب التقارير الصحفية من سكاي سبورتس، فإن صفقة زوما كلفت وست هام 30 مليون يورو.

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وقال زوما عبر الموقع الرسمي لوست هام: "أنا سعيد جدا بالانضمام للنادي، سارت محادثتي مع المدرب بسرعة كبيرة. شعرت أنه يريدني حقا وأن أنضم للفريق الجيد الذي بدأ الموسم بشكل جيد للغاية".

وأضاف "مع الموسم الرائع الذي شهده وست هام العام الماضي، منح ذلك الفريق الكثير من الثقة للتحسن هذا العام وأريد مساعدة الفريق على القيام بذلك".

ومن جانبه قال ديفيد مويس مدرب وست هام: "يسعدني أن أرحب بزوما في وست هام يونايتد. إنه لاعب تتبعناه منذ بعض الوقت وحرصنا على إتمام الانتقال. لقد كان دائمًا خيارنا الأول وأنا سعيد جدًا لأنه أصبح لاعبنا الآن".

وأضاف "سينضم كورت إلى فريق مليء باللاعبين الجائعين والطموحين. سيوفر المنافسة لفريقنا. إنه لاعب قوي وقوي وله خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي".

وأتم "حقق كورت نجاحا كبيرا في تشيلسي وأستطيع أن أرى أنه مصمم على مواصلة النجاح هنا. أنا والجهاز الفني والفريق نتطلع جميعا للعمل معه ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته معنا".

زوما شارك مع تشيلسي في 151 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وفاز بخمسة ألقاب.

وست هام حصد 7 نقاط من 3 مباريات في الدوري بفوزين على نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي ثم تعادل أخير أمام كريستال بالاس.

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