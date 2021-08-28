أزبيليكويتا عن طرد جيمس: الحكم شاهد صورة واحدة ثم منحنا العقوبة المزدوجة‎‎

السبت، 28 أغسطس 2021 - 21:25

كتب : أحمد أباظة

أزبلكويتا تياجو سيلفا تشيلسي ليفربول

أبدى سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي اعتقاده بقسوة البطاقة الحمراء التي تلقاها زميله ريس جيمس في مواجهة ليفربول على ملعب الأخير "أنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أزبيليكويتا في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة:"أعتقد أننا امتلكنا أفضل فرصتين في المباراة، حتى وإن امتلك ليفربول أغلبية الاستحواذ".

وأضاف "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة حقا، وكان لدينا فرصة تسجيل هدف الفوز حتى وإن لم نكن بأفضل أوقاتنا على صعيد تمرير الكرة، ففريقهم بالكامل يضغط بصورة جيدة للغاية".

أخبار متعلقة
بالأرقام – ليفربول يطارد برينتفورد.. وجيمس يدخل التاريخ من الباب الخاطئ هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ التعادل يحسم قمة آنفيلد بين ليفربول وتشيلسي

وعانى تشيلسي من فقدان جيمس قبل نهاية الشوط الأول، حيث كان متقدما بهدف كاي هافيرتز في الدقيقة 22 من ركنية صنعها الظهير الإنجليزي نفسه، قبل أن يلمس الكرة بيده على خط المرمى ليغادر بالبطاقة الحمراء ويمنح ليفربول ركلة جزاء سجل منها محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعن ذلك قال أزبيليكويتا: "لقد فعل جيمس هذا تلقائيا بذراعه. الحكم تلقى معلوماته من غرفة الفيديو، حيث ذهب إلى الشاشة وشاهد صورة واحدة واعتبرها كافية لمنح ركلة جزاء وبطاقة حمراء".

وفي تصريحات تالية لـ"بي بي سي سبورت" تابع قائد البلوز "كان هذا القرار قاسيا. أشعر بالأسف لأجل ريس. لقد تعرضنا لعقوبة مزدوجة، بطاقة حمراء وركلة جزاء، كما حصلنا على إنذارين أيضا في اللعبة ذاتها".

وأسفرت الاعتراضات والمشاحنات بسبب هذه اللقطة عن إنذار المدافع أنطونيو روديجير وحارس المرمى إدوارد ميندي.

واختتم أزبيليكويتا "لقد كنا غاضبين ولكن يجب أن نهدأ ونبحث عن الطريق للقتال معا كفريق، وأعتقد أن الفريق قد قاتل وكان لدينا أفضل فرصتين في الشوط الثاني".

يذكر أن هذا التعادل كان الأول لكل من ليفربول وتشيلسي في الموسم الحالي، ليصل رصيدهما إلى 7 نقاط بالتساوي مع وست هام يونايتد حتى الآن.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أليجري: نتعلم من هذه الأخطاء.. ولا يمكننا التفكير في رونالدو‎‎ 3 ساعة | الدوري الإيطالي
كارباخال: مبابي؟ كل ما يعزز قوة الفريق رائع 3 ساعة | الدوري الإسباني
العائد يؤمن النقاط.. كارباخال يحسم فوز ريال مدريد على بيتيس 3 ساعة | أوروبا
حازم إمام: لم نشعر بغياب فرجاني في وجود إمام عاشور.. وبنشرقي يرغب في الاستمرار 3 ساعة | الدوري المصري
محمود علاء: لا افتعل المشاكل.. وسأستعيد مكاني في الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
سخرية وإهانات.. إعادة تدوير قميص رونالدو‎‎ في يوفنتوس 4 ساعة | أوروبا
انتهى الدوري.. إنبي يختتم الموسم بفوز على الجونة 4 ساعة | الدوري المصري
بداية غير مبشرة.. هزيمة تاريخية لـ يوفنتوس أمام إمبولي 4 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك