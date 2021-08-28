أزبيليكويتا عن طرد جيمس: الحكم شاهد صورة واحدة ثم منحنا العقوبة المزدوجة‎‎

أبدى سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي اعتقاده بقسوة البطاقة الحمراء التي تلقاها زميله ريس جيمس في مواجهة ليفربول على ملعب الأخير "أنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أزبيليكويتا في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة:"أعتقد أننا امتلكنا أفضل فرصتين في المباراة، حتى وإن امتلك ليفربول أغلبية الاستحواذ".

وأضاف "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة حقا، وكان لدينا فرصة تسجيل هدف الفوز حتى وإن لم نكن بأفضل أوقاتنا على صعيد تمرير الكرة، ففريقهم بالكامل يضغط بصورة جيدة للغاية".

احتفال صلاح بهدفه رقم 99 في الدوري الإنجليزي رفقة جماهير أنفيلد 🌟🔥 pic.twitter.com/gHkB2dgKEp — FilGoal (@FilGoal) August 28, 2021

وعانى تشيلسي من فقدان جيمس قبل نهاية الشوط الأول، حيث كان متقدما بهدف كاي هافيرتز في الدقيقة 22 من ركنية صنعها الظهير الإنجليزي نفسه، قبل أن يلمس الكرة بيده على خط المرمى ليغادر بالبطاقة الحمراء ويمنح ليفربول ركلة جزاء سجل منها محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعن ذلك قال أزبيليكويتا: "لقد فعل جيمس هذا تلقائيا بذراعه. الحكم تلقى معلوماته من غرفة الفيديو، حيث ذهب إلى الشاشة وشاهد صورة واحدة واعتبرها كافية لمنح ركلة جزاء وبطاقة حمراء".

وفي تصريحات تالية لـ"بي بي سي سبورت" تابع قائد البلوز "كان هذا القرار قاسيا. أشعر بالأسف لأجل ريس. لقد تعرضنا لعقوبة مزدوجة، بطاقة حمراء وركلة جزاء، كما حصلنا على إنذارين أيضا في اللعبة ذاتها".

وأسفرت الاعتراضات والمشاحنات بسبب هذه اللقطة عن إنذار المدافع أنطونيو روديجير وحارس المرمى إدوارد ميندي.

واختتم أزبيليكويتا "لقد كنا غاضبين ولكن يجب أن نهدأ ونبحث عن الطريق للقتال معا كفريق، وأعتقد أن الفريق قد قاتل وكان لدينا أفضل فرصتين في الشوط الثاني".

يذكر أن هذا التعادل كان الأول لكل من ليفربول وتشيلسي في الموسم الحالي، ليصل رصيدهما إلى 7 نقاط بالتساوي مع وست هام يونايتد حتى الآن.