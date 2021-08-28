مورينيو يعلق على عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد‎‎

علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي عن انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك على خلفية أحداث أمس الجمعة الجنونية في سوق الانتقالات.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد

وكتبت تقارير سابقة أن رونالدو قد ينتقل إلى مانشستر سيتي لكن الدفة تحولت بصورة متسارعة ليعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع يوفنتوس بشأن استعادة رونالدو، بعد 12 عاما على رحيله عن أولد ترافورد.

وأبدى مورينيو سعادته لكافة الأطراف المعنية، من ضمنها جورجي مينديز وكيل أعماله ووكيل رونالدو أيضا، ووكيل أغلب البرتغاليين الكبار على الساحة بالأحرى.

وقال مدرب روما في مؤتمره الصحفي:"ما يمكنني قوله هو شيء بدائي للغاية. إذا كان يوفنتوس سعيدا، وإذا كان رونالدو سعيدا ومانشستر يونايتد سعيدا، تصبح هذه الصفقة مثالية".

وأضاف "لا يوجد حاجة للحديث عن رونالدو، فقد كتب التاريخ خلال آخر 20 عاما. لا أملك المزيد لأعلق عليه".

وسبق لمورينيو تدريب مانشستر يونايتد منذ صيف 2016 وحتى إقالته في ديسمبر 2018، وشهدت نهاية هذه الفترة صداما واضحا بينه وبين إدارة النادي بشأن التعاقدات والنتائج.

وبإضافة رونالدو إلى القائمة، دعم مانشستر يونايتد صفوفه هذا الصيف بالمدافع الفرنسي رافاييل فاران من ريال مدريد، والجناح جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

وسبق لصاروخ ماديرا العمل مع مورينيو بصورة مباشرة لـ3 سنوات في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013.

ارتدى رونالدو قميص مانشستر يونايتد للمرة الأولى في صيف 2003 قادما من سبورتينج لشبونة، ثم رحل إلى ريال مدريد في 2009 كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بذلك الوقت، مقابل 94 مليون يورو.

9 سنوات قضاها النجم البرتغالي في مدريد، وصولا إلى صيف 2018 الذي شهد انتقاله إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو، وهي التجربة التي انتهت بعد 3 مواسم وبعد وصوله إلى عامه السادس والثلاثين.