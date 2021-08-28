خبر في الجول – كاف يرفض حضور الجماهير مباراة ليبيا "التصفيات كاملة بمدرجات خاوية"

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طلب الاتحاد الليبي لكرة القدم بإقامة مباراة منتخبهم أمام الجابون بحضور جماهيري.

وتلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، خطابا رسميا من كاف، يخطره فيه برفض إقامة مباراتهم أمام الجابون بحضور 1500 مشجع كما طلب الاتحاد الليبي.

وجاء الرفض وفقا للبروتوكول بين الاتحادين الإفريقي والدولي للتعامل مع انتشار فيروس كورونا.

الاتحاد الإفريقي طلب في خطابه بأن "يمتثل الاتحاد الليبي لقرار عدم الحضور الجماهيري حتى لا يتعرض الاتحاد لعقوبات تأديبية".

البيان ذكر أيضا بأن كل مباريات التصفيات ستقام خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري.

مباراة ليبيا أمام الجابون ستكون هي الرسمية الأولى لـ ليبيا على أرضها بعد رفع الحظر الدولي عن إقامة المباريات في ليبيا.

ويقع منتخب ليبيا في المجموعة السادسة بجوار كلا من منتخب مصر، وأنجولا والجابون، في تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022.

وتستعد ليبيا لمواجهة الجابون يوم الأربعاء المقبل ثم أنجولا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر.

ويتأهل صاحب المركز الأول عن المجموعة إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.