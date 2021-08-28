الدوري الإنجليزي - استفاقة لـ ليستر وسقوط أول لوست هام.. وجنون في سانت جيمس بارك

استفاق ليستر سيتي ليفوز على نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد بعد هزيمته الثقيلة الأسبوع الماضي برباعية أمام ويست هام الذي تعثر للمرة الأولى بعد التعادل مع كريستال بالاس.

جيمي فاردي تقدم لليستر سيتي مع الدقيقة الثامنة بعد عرضية من ريكاردو بيريرا قبل أن يتعادل تيمو بوكي لنورويتش من علامة الجزاء مع الدقيقة 44.

مارك ألبرايتون عاد ليقتنص الثلاث نقاط لليستر سيتي في الدقيقة 77 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

تقنية الفيديو تدخلت لتنقذ ليستر سيتي بعد إلغاء هدف من كيني ماكلين بسبب تسلل على تود كانتويل ليرتفع رصيد ليستر سيتي لست نقاط في المركز الثامن.

على الجانب الآخر، تعادل ويست هام إيجابيا مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق.

بابلو فورنالس تقدم لوست هام مع الدقيقة 39 من مجهود جماعي للفريق، وتعادل بعدها كونور كالاجر في الدقيقة 58.

مايكل أنطونيو هداف الدوري الإنجليزي وقع على هدفه الرابع هذا الموسم بتسديدة قوية على يسار فيسينتي جوايتا في الدقيقة 68.

📆24 أغسطس 2021 ميشبل أنطونيو يصبح الهداف التاريخي لـ وست هام (48 هدفًا). 📆29 أغسطس 2021 أنطونيو هو أول لاعب من ويست هام في التاريخ يصنع أهدافا في أول 3 مباريات للفريق بالدوري الإنجليزي. رجل المطارق ⚒#السبت_الكروي pic.twitter.com/t2pnogDe0U — FilGoal (@FilGoal) August 28, 2021

كونور كالاجر لم ينتظر كثيرا ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولكريستال بالاس في الدقيقة 70.

التعادل رفع رصيد وست هام لسبع نقاط في الصدارة مؤقتا بينما حصد كريستال بالاس نقطته الثانية في الدوري.

وتعادل أستون فيلا مع برينتفورد إيجابيا بهدف لكل فريق ليرتفع الصاعد الجديد للنقطة الخامسة والفيلانز للنقطة الرابعة.

تقدم إيفان توني لبرينتفورد في الدقيقة السابعة قبل أن يتتعادل إيميليانو بوينديا لأستون فيلا بتسديدة من على حدودو منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

إيفرتون فاز على برايتون بهدفين دون رد عن طريق ديميراي جراي الذي أعاد اكتشاف نفسه مجددا مع إيفرتون في الدقيقة 41.

دومينيك كالفرت لوين وسع الفارق لإيفرتون عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 57 ليرتفع رصيد إيفرتون للنقطة السابعة ويتوقف برايتون عند 6 نقاط.

وفي مباراة مجنونة، تعادل نيوكاسل مع ساوثامبتون بهدفين لكل فريق.

بعد شوط أول هادئ، تقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل محمد اليونسي لساوثامبتون قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

الإثارة بلغت ذروتها في الوقت بدل الضائع بعد أن سجل آلان سانت ماكسيمان الهدف الثاني لنيوكاسل ليرد ساوثامبتون بالتعادل مع الدقيقة 96 عن طريق وارد براوس من ضربة جزاء.

مباراة نيوكاسل وساوثامبتون هي أول مبارة يسجل فيها كلا الفريقين في الوقت بدل الضائع منذ مباراة واتفورد وليستر سيتي في يونيو 2020.

نيوكاسل حصد نقطته الأولى في البريميرليج بينما تعادل ساوثامبتون للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمة أولى أمام إيفرتون ويرتفع رصيده للنقطة الثانية.

وتختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول وتشيلسي على ملعب آنفيلد.