التشكيل - صلاح وفيرمينو يقودان ليفربول.. وكانتي يعود لوسط تشيلسي
السبت، 28 أغسطس 2021 - 17:42
كتب : عبد الرحمن فوزي
أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل مباراتهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
الحارس: أليسون بيكير
الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أليكساندر أرنولد
الوسط: فابينيو - هيندرسون - إليوت
الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مانيه
بينما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
الحارس: ميندي
الدفاع: روديجير - كريستينسين - أزبليكويتا
الوسط: ريس جيمس - جورجينو - كانتي - ماركوس ألونسو
الهجوم: هافيرتز - لوكاكو - ماونت
ويتشارك الفريقان في صدارة جدول الترتيب حتى الآن بعد حصولهما على العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين، مع تساويهما في فارق الأهداف.
وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.