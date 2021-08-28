التشكيل - صلاح وفيرمينو يقودان ليفربول.. وكانتي يعود لوسط تشيلسي

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل مباراتهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

الحارس: أليسون بيكير

الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أليكساندر أرنولد

الوسط: فابينيو - هيندرسون - إليوت

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مانيه

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

الحارس: ميندي

الدفاع: روديجير - كريستينسين - أزبليكويتا

الوسط: ريس جيمس - جورجينو - كانتي - ماركوس ألونسو

الهجوم: هافيرتز - لوكاكو - ماونت

ويتشارك الفريقان في صدارة جدول الترتيب حتى الآن بعد حصولهما على العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين، مع تساويهما في فارق الأهداف.

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.