التشكيل - صلاح وفيرمينو يقودان ليفربول.. وكانتي يعود لوسط تشيلسي

السبت، 28 أغسطس 2021 - 17:42

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليفربول - نورويتش - هدف محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل مباراتهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

الحارس: أليسون بيكير

الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أليكساندر أرنولد

الوسط: فابينيو - هيندرسون - إليوت

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مانيه

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

الحارس: ميندي

الدفاع: روديجير - كريستينسين - أزبليكويتا

الوسط: ريس جيمس - جورجينو - كانتي - ماركوس ألونسو

الهجوم: هافيرتز - لوكاكو - ماونت

ويتشارك الفريقان في صدارة جدول الترتيب حتى الآن بعد حصولهما على العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين، مع تساويهما في فارق الأهداف.

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول تشيلسي
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