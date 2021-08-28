مؤتمر بوكيتينو: ميسي ونيمار ومبابي في قائمة مباراة ريمس

أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن نجومه ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي سيواجهون مضيفه ريمس يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي:"ميسي ونيمار ومبابي تدربوا جيدا، سنحلل موقفهم".

وأضاف "بالتأكيد سيكونون في القائمة".

ثم استدرك "لكن لا نعرف هل يشاركون منذ البداية أم لا".

ولم يشارك ميسي ونيمار في الجولات الثلاث الأولى من البطولة، بينما لعب مبابي 261 دقيقة وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات.

وينتظر جمهور باريس مشاركة ميسي بعد انتقاله المفاجئ للنادي.

لم يجدد ميسي عقده مع برشلونة بسبب قيود مالية على الأخير ليحصل باريس على خدماته.

وانضم ميسي إلى النجوم سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي المنضمين حديثا للنادي الفرنسي.