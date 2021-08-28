سولشاير: ما قاله فيرديناند عن جونز غير مقبول

السبت، 28 أغسطس 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

فيل جونز‎

انتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ما قاله ريو فرديناند نجم الفريق السابق عن فيل جونز مدافع النادي الغائب عن المباريات منذ يناير 2020.

فيل جونز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح فرديناند مدافع إنجلترا السابق بأنه كان على مانشستر يونايتد التخلي عن جونز لإفساح مكان في القائمة للاعب آخر.

ولم تعجب التصريحات سولشاير الذي دافع عن لاعبه بالقول في مؤتمر صحفي:"جونز مر بـ18 أو 19 شهرا صعبا، وربما سنة قبل ذلك أيضا مليئة بالإصابات. ما قاله فرديناند غير مقبول".

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وأضاف "أعرف أكثر من أي شخص كيفية الشعور بالإصابة في هذه المرحلة من مسيرتك. لم يبلغ 30 عاما بعد، منذ جئت هنا عانى من إصابة في الركبة، قدم كل ما لديه للنادي".

وأتم "غبت عن المباريات سنتين خلال مدة قدرها 3 أعوام بسبب إصابة في الركبة. جونز قاوم الإصابة بشدة، سيعود. بالنسبة لي كمدرب، رؤيته متشبثا بالأمل أمر رائع، لأني مررت بالتجربة ذاتها".

ويلعب جونز في يونايتد منذ 2011 حين انتقل للفريق قادما من بلاكبرن روفرز.

وشارك جونز (29 عاما) في 224 مباراة مع الفريق وسجل 6 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

وتوج بستة ألقاب مع الفريق.

فيل جونز مانشستر يونايتد
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