التشكيل - جريليش يقود سيتي.. وأرسنال يبدأ بـ أوباميانج والنني بديل
السبت، 28 أغسطس 2021 - 12:35
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر سيتي وأرسنال تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف سيتي فريق المدفعجية في ملعب الاتحاد في لقاء ينطلق الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 1 Premium.
وجاء تشكيل حامل لقب الدوري:
حارس المرمى: إديرسون
الدفاع: ووكر - دياش - لابورتي - كانسيلو
وسط الملعب: برناردو سيلفا - رودري - جوندوجان
الهجوم: جريليش - جيسوس - توريس
بينما تشكيل أرسنال:
حارس المرمى: لينو
الدفاع: سيدريك - هولدينج - تشامبرز - كولاسيناش
وسط الملعب: سميث روي - تييرني - أوديجارد - تشاكا - ساكا
الهجوم: أوباميانج
ويجلس محمد النني لاعب مصر على مقاعد بدلاء أرسنال.
ويحتل سيتي المركز العاشر ورصيده 3 نقاط بينما أرسنال في المرتبة 17 بلا رصيد.
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