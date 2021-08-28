التشكيل - جريليش يقود سيتي.. وأرسنال يبدأ بـ أوباميانج والنني بديل

السبت، 28 أغسطس 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - نورويتش

أعلن مانشستر سيتي وأرسنال تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف سيتي فريق المدفعجية في ملعب الاتحاد في لقاء ينطلق الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 1 Premium.

وجاء تشكيل حامل لقب الدوري:

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حارس المرمى: إديرسون

الدفاع: ووكر - دياش - لابورتي - كانسيلو

وسط الملعب: برناردو سيلفا - رودري - جوندوجان

الهجوم: جريليش - جيسوس - توريس

بينما تشكيل أرسنال:

حارس المرمى: لينو

الدفاع: سيدريك - هولدينج - تشامبرز - كولاسيناش

وسط الملعب: سميث روي - تييرني - أوديجارد - تشاكا - ساكا

الهجوم: أوباميانج

ويجلس محمد النني لاعب مصر على مقاعد بدلاء أرسنال.

ويحتل سيتي المركز العاشر ورصيده 3 نقاط بينما أرسنال في المرتبة 17 بلا رصيد.

مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي
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