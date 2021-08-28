التشكيل - جريليش يقود سيتي.. وأرسنال يبدأ بـ أوباميانج والنني بديل

أعلن مانشستر سيتي وأرسنال تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف سيتي فريق المدفعجية في ملعب الاتحاد في لقاء ينطلق الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 1 Premium.

وجاء تشكيل حامل لقب الدوري:

حارس المرمى: إديرسون

الدفاع: ووكر - دياش - لابورتي - كانسيلو

وسط الملعب: برناردو سيلفا - رودري - جوندوجان

الهجوم: جريليش - جيسوس - توريس

بينما تشكيل أرسنال:

حارس المرمى: لينو

الدفاع: سيدريك - هولدينج - تشامبرز - كولاسيناش

وسط الملعب: سميث روي - تييرني - أوديجارد - تشاكا - ساكا

الهجوم: أوباميانج

ويجلس محمد النني لاعب مصر على مقاعد بدلاء أرسنال.

ويحتل سيتي المركز العاشر ورصيده 3 نقاط بينما أرسنال في المرتبة 17 بلا رصيد.