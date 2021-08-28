حمد إبراهيم: لهذا السبب الفوز مهم على سيراميكا كليوباترا.. والمفترض سرعة توفير احتياجات الفريق

أوضح حمد إبراهيم المدرب العام لـ الإسماعيلي أهمية الفوز على سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري المصري.

وفاز الإسماعيلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2 في ختام مشوار الفريق الموسم الحالي بالدوري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات صحفية: "الفوز مهم لأنه جاء بعد 7 مباريات لم نحقق خلالها الفوز".

وتابع "أشكر اللاعبين الذين تحملوا الضغوط بخوض مباراة كل 48 ساعة ضد فرق كبيرة وقوية مثل بيراميدز والأهلي والزمالك".

وأضاف "كلها أمور لا يتحملها بشر وهناك ضغوط أخرى كالبحث عن مركز أفضل والخروج من دائرة الإخفاقات رغم أننا قلنا سابقا لن نحقق الانتصارات دائما".

وأردف "نُقدر ثقة الجماهير في الجهاز الفني والدليل استمرارنا والمفترض المسارعة بتوفير احتياجات الفريق من تدعيمات لأن الجهاز الفني لن يقبل أن يتواجد أو يمر الفريق بما حدث الموسم الحالي.

وواصل "يكفي أن الإسماعيلي يمد كل الأندية باللاعبين ويترددون الآن في مساعدة الدراويش بلاعبين فهو وضع غير مقبول ولابد أن يقدر الكل حجم المسؤولية وما يحتاجه الفريق".

وأتم "الجهاز الفني أوفى بوعده وتسلم الفريق ورصيده 11 نقطة وأنهينا الموسم برصيد 41 نقطة بفضل الله واللجنة الفنية ومساندة الجماهير".

وعاد الإسماعيلي لسكة الانتصارات بعد غياب 7 مباريات، بينما عجز كليوباترا عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

وبذلك أنهى الإسماعيلي الدوري ورصيده 38 نقطة، بعد خصم 3 نقاط بسبب عقوبة إدارية، ويحتل حاليا المركز 11.