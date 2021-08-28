موسيماني: أقسم أن يظهر الأهلي بشكل أقوى الموسم المقبل بعدما فهمت الدوري المصري

توعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن يظهر فريقه بشكل أفضل في الدوري المصري الموسم المقبل بعدما فهم طبيعة المسابقة المحلية.

وفاز الأهلي على أسوان بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "وصلت مصر ساذجا ولا أعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم ولم أفهم الدوري وثقافة اللاعبين وتعاليم الدين وأمور أخرى كثيرة وجئت فقط من أجل كرة القدم، بعد ذلك فهمت أن الأمور في مصر أكبر من كرة القدم ".

وأضاف "ارتكبت أخطاء عديدة ولكن عن جهل لأنني كنت مثل الطفل الصغير الذي يعبر الشارع دون معرفة، ودفعت ثمن تعلمي للكثير من الأمور الخاصة بكرة القدم في مصر".

وواصل "شاهدت مجموعة من الصور المجمعة للأهلي على منصات التتويج بعدما فزنا بـ5 بطولات وهذه هي طبيعة الأهلي أن يفوز بكل بطولة يشارك فيها".

وأكمل "الأهلي فاز بـ5 من أصل 6 بطولات شارك فيها وهذا أمر مميز وكنا نتمنى أن نفوز بكل البطولات".

واستمر في تصريحاته "لعبنا 19 مباراة في 50 يوما وسافرنا كثيرا إلى الكونغو وتونس وجنوب إفريقيا وقطر والمنافس ظل دون لعب أي مباراة لمدة شهر وحصل على راحة كبيرة، بالإضافة إلى انضمام لاعبينا إلى المنتخب الأول والأولمبي ومع ذلك حققنا في 11 شهر الكثير من الإنجازات وإذا لم تكن سعيدا بهذه البطولات فأنت جاحد ولا تشكر الله على النعمة الذي منحها لك".

وأوضح "فريق الأهلي مرهق للغاية ولذلك منحت اللاعبين راحة من مباراة أسوان حتى يرتاحوا لمدة 4 أيام قبل العودة والانضمام لمعسكر المنتخب".

وأكد "جمهور الأهلي يمنحنا طاقة وقوة وأعرف أنهم يشعرون بالحزن بسبب خسارة الدوري مثلنا تماما، وفي بعض الأوقات الله يجعلنا نتعثر حتى نعود ونقاتل وليكون أمامنا هدفا نقاتل من أجله".

المدرب الجنوب إفريقي شدد "أقسم لكن أن الأهلي سيكون أفضل في الموسم المقبل، بعدما فهمت الدوري المصري والتعامل مع هذه المسابقة سيكون بذكاء أكبر".

وتابع "منذ أن توليت تدريب الأهلي لم أحصل على راحة أكثر من 3 أيام، وسوف أسافر إلى بلادي لمدة 4 أيام ونصف فقط ولا أشتكي بسبب ذلك وملتزم مع الفريق".

موسيماني اعترف "أنا حزين جدا لخسارة الدوري لأنني مدرب وهدفي الفوز بالبطولات".

أخطاء الدفاع

انتقل موسيماني للحديث عن أخطاء دفاع فريقه قائلا: "دفاع الأهلي يعاني من مشكلة حقيقية ولكن معظم الأهداف التي استقبلناها جاءت في الوقت الأخير من المباريات وأسأل نفسي هل اللعيبة فقدت تركيزها أم مرهقين، أم يهاجمون دون اهتمام بالدفاع وأنا دوري مراجعة هذه الأخطاء لمعرفة السبب".

وشرح "دفاع الأهلي ظهر بمستوى مميز في مونديال الأندية ولم نتلقى سوى هدفين من بايرن، وأيضا في المباريات الكبيرة أمام صنداونز والترجي وكايزر تشيفز، ولكن قد يكون هناك مشكلة عند اللاعبين في المباريات الأقل أهمية في الدوري".

وأردف "رغم عدد الأهداف التي سكنت شباكنا كنا نستطيع الفوز بالدوري إذا سجلنا الفرص التي أتيحت لنا في المباريات التي تعثرنا فيها".

وتعجب قائلا: "بعض الناس تقول إن بطولة إفريقيا أسهل من الدوري، فلماذا لم تفز بالبطولة وهي سهلة ومتى كانت آخر مرة حصلت عليها".

وأتم تصريحاته "هدفي في الموسم المقبل تطوير الهجوم أكثر وتسجيل المزيد من الأهداف".