في الـ+90.. الأهلي يهزم أسوان بثنائية في ختام الدوري

فاز الأهلي على أسوان بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بختام الدوري المصري بهدف لكل فريق، التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وأنهى الأهلي الدوري في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، وأسوان في المركز الأخير برصيد 27 نقطة.

هدف أسوان جاء عن طريق أشرف مجدي، وسجل محمد شريف وصلاح محسن ثنائية الأهلي.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل غلب عليه الكثير من اللاعبين البدلاء والشباب، من أجل إراحة الأساسيين.

وشارك مصطفى شوبير لأول مرة مع الأهلي في الدوري، في ظل غياب ثنائي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين وبادر الأهلي بالهجوم والسيطرة على الكرة.

وحصل محمد شريف على ركلة جزاء في الدقيقة 7، لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الركلة واحتسب مخالفة من أمام منطقة الجزاء.

واستمر تهديد الأحمر للمرمى وكاد محمد شريف أن يسجل التقدم في الدقيقة 28 بعد عرضية متابعة لرأسية صلاح محسن لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني دفع موسيماني بمحمد هاني بدلا من ياسر إبراهيم، على أن يعود ربيعة للعب في قلب الدفاع جوار بدر بانون.

وعلى عكس سير اللعب نجح أشرف مجدي في تسجيل هدف التقدم لأسوان في الدقيقة 51 بعد استغلال لخطأ لدفاع الأهلي لتصل الكرة إليه أمام المرمى ويسدد في شباك مصطفى شوبير.

بعد الهدف ضغط الأهلي بقوة في محاولة لإحراز التعادل، ووصلت الكرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن الحارس طلعت الجبلاوي يتصدى لها.

وأرسل محمد هاني تمريرة إلى صلاح محسن جعلته في مواجهة المرمى، لكن مهاجم الأهلي لعب الكرة بشكل مباشر لتذهب بعيدا.

ومن تسديدة لمحمد هاني لمست الكرة يد أحمد دحروج لاعب أسوان، ليتوقف اللعب ويذهب الحكم سعيد حمزة لمراجعة اللعبة في الفيديو.

ويعود سعيد حمزة ويحتسب ركلة جزاء للأهلي ومع اعتراض أحمد مصطفى "بيبو" المدير الفني لأسوان أشهر له الحكم بطاقة حمراء ليغادر الملعب مطرودا.

وتقدم محمد شريف ليسجل هدف تعادل الأهلي من ركلة الجزاء في الدقيقة 68 ليصل إلى الهدف رقم 21 في الدوري هذا الموسم.

بعد الهدف دفع موسيماني بالمهاجم الكونغولي والتر بواليا، بدلا من مروان محسن.

وكاد بواليا أن يسجل الهدف الثاني بضربة خلفية مزدوجة في الدقيقة 74 لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

ومرة جديدة كاد الأهلي يسجل هدف الفوز بضربة رأسية من بدر بانون، لكن الكرة اصطدمت في القائم.

واستمر ضغط الأهلي ومحاولاته لإحراز الهدف الثاني إلى أن جاء هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 97 بعد كرة طويلة وتمريرة بالرأس من محمد شريف إلى صلاح محسن.

ليضع صلاح محسن الكرة على يسار الحارس طلعت الجبلاوي مسجلا هدف فوز الأهلي، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.