قمصان: نعتذر لجمهور الأهلي عن أي تقصير

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 23:34

كتب : FilGoal

سامي قمصان

اعتذر سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي لجماهير الفريق الأحمر عن خسارة الدوري، وذلك بعد ختام المسابقة بالفوز على أسوان.

وفاز الأهلي على أسوان بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة ناديه: "نعتذر لجمهور الأهلي عن أي تقصير حدث منا وندعهم بتحقيق الإنجازات في الفترة المقبلة".

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وأضاف "جلسة الخطيب مع اللاعبين عقب مباراة الجونة تأثيرها كبير جدا على الفريق ومنحتنا دفعة قوية لأنه أسطورة ورمز كبير وحديثه يضع المسؤولية على اللاعبين ويمنحهم ثقة كبيرة".

وأكمل "ظروف مباراة أسوان منعت مشاركة محمد محمود ونيدفيد ومتولي".

وتابع "الأهلي أبرم عدة صفقات مميزة أتمنى أن تكون إضافة قوية للفريق وعلى قدر المسؤولية لتحقيق أحلام وطموحات الجماهير".

وواصل "طموحنا كبير وهو الحفاظ على بطولة إفريقيا والظهور بشكل مميز في كأس العالم للأندية واستعادة لقب الدوري، ولهذه الأسباب يبرم النادي صفقات قوية".

وأتم تصريحاته "بعد كل إخفاق يجب أن تكون هناك استفاقة قوية مثلما قال محمود الخطيب في جلسته مع اللاعبين".

الأهلي الدوري المصري
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