البنك الأهلي يقتنص نقطة من بطل الدوري.. الزمالك ينهي الموسم بتعادل

تعادل البنك الأهلي والزمالك بهدف لمثله اليوم الجمعة في ملعب بتروسبورت في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وسعى الفارس الأبيض، المتوج باللقب، لتحقيق فوزه التاسع تواليا في البطولة لكن البنك الأهلي، الذي يقوده خالد جلال لاعب ومدرب الزمالك السابق، ظفر بالتعادل.

وسجل أيمن حفني، الذي عاد للزمالك في يناير الماضي، هدف التقدم في الدقيقة 72 وعادل كريم بامبو النتيجة في الدقيقة 84.

وبذلك رفع الزمالك متصدر الترتيب رصيده إلى 80 نقطة، بينما البنك الأهلي أنهى البطولة في المركز 15 ورصيده 35 نقطة.

تغييرات بالجملة

بدأ الزمالك المباراة بثمانية تبديلات عن تشكيله الذي واجه الإنتاج الحربي منذ أيام وفاز 2-صفر ليضمن التتويج بالدوري.

شارك حازم إمام ومحمود علاء وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز وحميد أحداد ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر ومروان حمدي ليجاوروا محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وإمام عاشور.

بينما قاد المتألق كريم بامبو فريق البنك الأهلي مع المهاجم فادي فريد ومحمود سيد ومحمود قاعود.

ووقف لاعبو البنك الأهلي مصطفين لتحية الزمالك مع دخول لاعبيه إلى أرض الملعب، وذلك بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري للمرة 13 في تاريخه.

وأولى المحاولات البيضاء جاءت من المدافع محمود علاء الذي ضرب الكرة برأسه في العارضة إثر ركلة ركنية في الدقيقة 14.

ورد البنك الأهلي بتسديدة لقاعود قبل أن تصطدم الكرة بمحمود علاء ثم القائم الأيسر لمرمى الزمالك في الدقيقة 20.

وحاول البنك الأهلي، الذي ضمن بقاءه في البطولة التي صعد لها لأول مرة في الصيف الماضي، مرة أخرى في الدقيقة 36 لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى أبو جبل إثر ضربة رأس لأمير مدحت.

وانتهى الشوط الأول قليل الفرص بلا أهداف.

وبعد انقضاء 10 دقائق من الشوط الثاني دفع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بثلاثة لاعبين هم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وأحمد سيد "زيزو" بدلا من أحداد ومروان ومحمود عبد العزيز.

واستمرت المحاولات ضعيفة من الفريق وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 63 تصدى لها أحمد السعدني حارس البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 70 شارك طارق حامد بدلا من إسلام جابر في رابع تبديل للقلعة البيضاء.

وإثر هجوم سريع منظم من اليمين استلم حازم إمام الكرة ليرسلها عرضية داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ليحول حفني الكرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 72.

هدف هو الأول لحفني (35 عاما) مع الفارس الأبيض منذ 930 يوما، منذ سجل هدف الفوز على النجوم في الدوري في 9 فبراير 2019.

ورفض البنك الأهلي الاستسلام وحاول إدراك التعادل ونجح فعلا في الدقيقة 84 بضربة رأس لكريم بامبو، المعار من الزمالك، بعد تمريرة بالرأس من أحمد علي.

وراجع الحكم محمود عاشور الهدف في الفيديو قبل أن يحتسبه بعدما تبين وجود التحام بين علي ومحمود علاء.

وشارك محمود حمدي "الونش" بدلا من عبد الغني في الدقيقة 89 في آخر تبديل للزمالك.

وحصل شادي رضوان لاعب البنك الأهلي على ركلة جزاء إثر التحام من فتوح في الدقيقة 91.

وتقدم أحمد علي لتسديد الركلة وتصدى أبو جبل للكرة وتابعها الأول لكن بتسديدة ذهبت فوق العارضة.

وأعاد الحكم احتساب الركلة بعدما تبين دخول لاعب من الزمالك لمنطقة الجزاء قبل تسديد علي للكرة، وتقدم اللاعب نفسه للتنفيذ وتصدى أبو جبل مرة أخرى لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني للبنك الأهلي.

ولم يستطع الزمالك النيل من شباك السعدني مرة أخرى لتتوقف انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات في ختام مشواره المظفر في البطولة المحلية.

وسيستعد الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.