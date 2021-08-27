مؤتمر توخيل: الانتقالات؟ هناك بعض الأفكار ولازلنا نحاول.. وسعيد بالفريق الذي أملكه

أوضح توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي أن عمل الفريق في سوق الانتقالات لم ينته.

ويستعد تشيلسي بطل أوروبا لمواجهة نارية ضد ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار توخيل إلى أن الفريق قد يضم صفقات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وقد يعوض الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية رحيل كورت زوما لصفوف وست هام.

وقال توخيل في المؤتمر: "هناك مفاوضات بين وست هام وكورت زوما، وهو ليس معنا الآن بسبب بعض المشاكل العائلية".

وأوضح "هناك مفاوضات لأكون صادقا، ولا أعلم لأي مدى وصلت حتى الآن، هناك ما يمكن أن يحدث في تلك المرحلة".

وأضاف عن عمل النادي في سوق الانتقالات: "هناك بعض الأفكار ولا زالنا نحاول، ليس كل القرارات تُتخذ حسب الفريق الحالي، هناك مفاوضات ونحن نعي كل المواقف".

وأكمل "بالطبع أن سعيد بالفريق الذي أملكه، لدينا ثقة كبيرة لأننا نتنافس على مستوى عالي".

وأتم "جميع الأعين مفتوحة، ومتفتحين لكل المواقف وأنت لا تعلم في كرة القدم".

وسيطر تشيلسي على جوائز الاتحاد الأوروبي، ففاز بنيامين ميندي بجائزة أفضل حارس ونجولو كانتي بجائزة أفضل لاعب وسط وجورجينيو بأفضل لاعب في القارة وتوخيل بجائزة أفضل مدرب.