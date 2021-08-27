مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تثق في أرتيتا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 16:56

كتب : عمر خالد

جوارديولا وأرتيتا

أثنى بيب جوارديولا المدرير الفني لفريق مانشستر سيتي على منافسه ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال قبل مواجهة الفريقين غدا السبت.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " إدارة أرسنال يثقون في أرتيتا لأنهم أنفقوا الأموال لتعزيز الفريق".

وأضاف "لماذا لا تمنح المزيد من الوقت للفرق لبناء ما يريدون بناءه؟ أنت بحاجة إلى وقت".

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وعن سوء نتائج أرسنال منذ بداية الدوري قال بيب: "مباراتان - لعبوا مباراتين وليس 20 أو 50 مباراة".

وعن فرص مشاركة كيفين دي بروين في اللقاء واصل جوارديولا حديثه "كيفين دي بروين لا يزال غير متاح لمباراة أرسنال بسبب مشكلة في الكاحل، إنه يتحسن لكنه لا يزال غير لائق."

ويواجه السيتي أرسنال الذي خسر مباراتيه الافتتاحيتين في الدوري الممتاز، وكان مانشستر سيتي خسر أولى مواجهاته أمام توتنام الإنجليزي، ثم عاد وانتصر أمام نورويتش بخماسية نظيفة.

فيما خسر أرسنال أول مواجهتين أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي، وتشيلسي بهدفين مقابل لاشئ.

مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي
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