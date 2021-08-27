مؤتمر كلوب: صلاح ومنتخب مصر؟ يمثل مخاطرة حقيقية.. ولابد أن تشاهد مباراتنا أمام تشيلسي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن رفض أندية الدوري الإنجليزي إرسال اللاعبين للدول التي تعد ضمن "المناطق الحمراء" أثناء التوقف الدولي.

وسيغيب صلاح عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022، إذ تعد مصر ضمن دول المناطق الحمراء وفقا للحكومة البريطانية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "إذا عدت من بلد مُدرج في القائمة الحمراء، فيجب عليك البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في فندق ليس من اختيارك، في فندق يخبرك شخص ما بالذهاب إليه، بجوار المطار أو أي شيء آخر".

وأضاف "إنه ليس قريبا حتى من كونه فندق به نادي صحي، إنه لتناول الطعام والانتظار والنوم وأشياء من هذا القبيل".

وتابع "بصفتنا الأندية، لا يمكننا فعل ذلك. ليس فقط لأننا نلعب المباريات في ذلك الوقت عندما يعودون، ولكن بدون إصابتهم بفيروس كورونا فقد فقدوا 10 أيام من التدريب".

وأردف "في غضون 10 أيام يمكنك أن تسأل من تريد: طبيب أو عالم رياضي بدون أي فرصة للحركة، تفقد عضلاتك. هذا هو الحال، ضمور".

وواصل "ثم تعود مرة أخرى وليس فقط 10 أيام، عليك أن تبدأ التدريب، عليك القيام بأشياء مختلفة، وهذا يمثل مخاطرة حقيقية للأولاد، ثم إذا كان عليهم اللعب كل 3 أو 4 أو 5 أيام بعد 10 أيام من الحجر الصحي".

واستدرك "هذه هي المشكلة التي لدينا، إنها فقط الحكومة لم تمنح إعفاء للاعبي كرة القدم، حتى عندما يتم تطعيمهم بالكامل، لذا فإن الوضع كما هو، لا يمكننا تغييره، ولكن بعد ذلك إذا تغير، فبالطبع يمكن للاعبين الذهاب".

ثم تطرق بالحديث عن انتقال كريستيانو رونالدو المحتمل لـ مانشستر سيتي قائلا: "رأيت ذلك كمشجع كرة قدم لست هنا من أجل الحُكم، إذا كان بإمكان الأندية الأخرى فعل ذلك، هذا ليس عمل للمستقبل، هو عمل للوقت الحالي".

وأردف "في بعض الأحيان يسير الأمر بشكل جيد، لابد أن يكون هناك طرق مختلفة، بعد عامين أو 3 ستريد النجاح، من الرائع حصد الألقاب، لكن ليس ممكنا كل عام مع أفضل تشكيل في العالم".

وواصل "عليك التأكد من تطوير الفريق والنادي وهذا ما نفعله".

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وعن لقاء تشيلسي قال كلوب: "أتوقع مباراة صعبة للغاية لكلا الفريقين، الفريقان منظمان وستكون مباراة كبيرة وهي من المباريات التي تود رؤيتها إذا كنت غير مشارك، لابد أن تشاهدها".

وأتم "تشيلسي يمر بلحظات رائعة وفاز بلقب دوري الأبطال، منذ انضمام توخيل الموسم الماضي والفريق يقدم أداء رائعا، وضموا الآن روميلو لوكاكو، أنه خصم صعب ونحن لا نمر بأسوأ لحظاتنا لذلك نأمل تقديم عرض جيد".