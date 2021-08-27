مؤتمر كلوب: صلاح ومنتخب مصر؟ يمثل مخاطرة حقيقية.. ولابد أن تشاهد مباراتنا أمام تشيلسي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن رفض أندية الدوري الإنجليزي إرسال اللاعبين للدول التي تعد ضمن "المناطق الحمراء" أثناء التوقف الدولي.

وسيغيب صلاح عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022، إذ تعد مصر ضمن دول المناطق الحمراء وفقا للحكومة البريطانية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "إذا عدت من بلد مُدرج في القائمة الحمراء، فيجب عليك البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في فندق ليس من اختيارك، في فندق يخبرك شخص ما بالذهاب إليه، بجوار المطار أو أي شيء آخر".

أخبار متعلقة
يورجن كلوب: أفضل مباراة لي خارج القواعد.. ولا أعرف أين الخط حيث يمكنك الوقوع في التسلل خلف كواليس ليفربول – الفريق العالمي الذي كونه يورجن كلوب خارج الملعب كوميك بوك في الجول - يورجن كلوب يحكي كواليس عودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة مساعد يورجن كلوب لـ في الجول: محمد صلاح بطل شعبي وهذا سر نجاحه

وأضاف "إنه ليس قريبا حتى من كونه فندق به نادي صحي، إنه لتناول الطعام والانتظار والنوم وأشياء من هذا القبيل".

وتابع "بصفتنا الأندية، لا يمكننا فعل ذلك. ليس فقط لأننا نلعب المباريات في ذلك الوقت عندما يعودون، ولكن بدون إصابتهم بفيروس كورونا فقد فقدوا 10 أيام من التدريب".

وأردف "في غضون 10 أيام يمكنك أن تسأل من تريد: طبيب أو عالم رياضي بدون أي فرصة للحركة، تفقد عضلاتك. هذا هو الحال، ضمور".

وواصل "ثم تعود مرة أخرى وليس فقط 10 أيام، عليك أن تبدأ التدريب، عليك القيام بأشياء مختلفة، وهذا يمثل مخاطرة حقيقية للأولاد، ثم إذا كان عليهم اللعب كل 3 أو 4 أو 5 أيام بعد 10 أيام من الحجر الصحي".

واستدرك "هذه هي المشكلة التي لدينا، إنها فقط الحكومة لم تمنح إعفاء للاعبي كرة القدم، حتى عندما يتم تطعيمهم بالكامل، لذا فإن الوضع كما هو، لا يمكننا تغييره، ولكن بعد ذلك إذا تغير، فبالطبع يمكن للاعبين الذهاب".

ثم تطرق بالحديث عن انتقال كريستيانو رونالدو المحتمل لـ مانشستر سيتي قائلا: "رأيت ذلك كمشجع كرة قدم لست هنا من أجل الحُكم، إذا كان بإمكان الأندية الأخرى فعل ذلك، هذا ليس عمل للمستقبل، هو عمل للوقت الحالي".

وأردف "في بعض الأحيان يسير الأمر بشكل جيد، لابد أن يكون هناك طرق مختلفة، بعد عامين أو 3 ستريد النجاح، من الرائع حصد الألقاب، لكن ليس ممكنا كل عام مع أفضل تشكيل في العالم".

وواصل "عليك التأكد من تطوير الفريق والنادي وهذا ما نفعله".

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وعن لقاء تشيلسي قال كلوب: "أتوقع مباراة صعبة للغاية لكلا الفريقين، الفريقان منظمان وستكون مباراة كبيرة وهي من المباريات التي تود رؤيتها إذا كنت غير مشارك، لابد أن تشاهدها".

وأتم "تشيلسي يمر بلحظات رائعة وفاز بلقب دوري الأبطال، منذ انضمام توخيل الموسم الماضي والفريق يقدم أداء رائعا، وضموا الآن روميلو لوكاكو، أنه خصم صعب ونحن لا نمر بأسوأ لحظاتنا لذلك نأمل تقديم عرض جيد".

ليفربول مؤتمر كلوب الدوري الإنجليزي محمد صلاح كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
عاد إلى البيت.. رونالدو إلى مانشستر يونايتد 8 دقيقة | ميركاتو
طلائع الجيش: المحكمة الرياضية الدولية رفضت طعن دجلة الذي هبط رسميا 20 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توخيل: الانتقالات؟ هناك بعض الأفكار ولازلنا نحاول.. وسعيد بالفريق الذي أملكه 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يوناني: وردة إلى أنورثوسيس القبرصي 48 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تثق في أرتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: عرض رسمي من مانشستر يونايتد لضم رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
بارالمبياد طوكيو 2020 - البوسنة تتفوق على مصر في الكرة الطائرة جلوس ساعة | طوكيو 2020
رومانو: تحول مثير في مستقبل رونالدو من مانشستر سيتي إلى يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 3 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب 4 احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية
قد ينال إعجابك