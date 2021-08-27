جارديان: ميندي سيبقى في السجن على الأقل حتى مثوله أمام المحكمة 10 سبتمبر

يواجه بنيامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي عقوبة السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الخاصة به.

بنجامين ميندي النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية أن المحكمة استمعت إلى المدافع الدولي الفرنسي المتهم بارتكاب جرائم ضد فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بالإضافة إلى تهم أخرى تصل إلى الاغتصاب.

وأشار تقرير جارديان إلى أن ميندي سيبقى في السجن على الأقل حتى مثوله المقبل أمام المحكمة في 10 سبتمبر المقبل.

وتابعت الصحيفة البريطانية في تقريرها أنه كان من المتوقع أن يشارك ميندي في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال غدا السبت، ولكنه سيقضي على الأقل عطلة نهاية الأسبوع في الحجز بعد أن رفض قاض طلب الإفراج عنه بكفالة.

وكانت الشرطة الإنجليزية ألقت القبض على ميندي وتحفظت على اللاعب بتهمة الاعتداء الجنسي على أشخاص بعمر 17 عاما خلال الفترة بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

كما أن نادي مانشستر سيتي أصدر بيانا رسميا، أعلن فيه إيقاف ميندي بشكل مؤقت بسبب مثوله للتحقيقات.

بنيامين ميندي انضم إلى مانشستر سيتي عام 2017 قادما من صفوف موناكو.

وشارك ميندي هذا الموسم في مباراتين حتى الآن مع سيتي بشكل أساسي.