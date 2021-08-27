سكاي: رونالدو غادر تدريب يوفنتوس وودع زملائه

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 13:56

كتب : عمر خالد

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ودع زملائه في الفريق وغادر مركز التدريب.

وأضاف الشبكة الإنجليزية في تقريرها، أن رونالدو قضى ساعة ونصف في ملعب كونتاسا التدريبي التابع ليوفنتوس لإفراغ خزانة ملابسه وتوديع الفريق قبل أن يخرجوا إلى أرض الملعب لحضور جلسة تدريبية.

وأوضح تقرير سكاي أن مانشستر سيتي يجري محادثات للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بعد أن أبلغ وكيله خورخي مينديز إدارة يوفنتوس أنه لم يعد يريد اللعب للنادي.

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وأشارت الشبكة الإنجليزية إلى أن يوفنتوس لم يتلق عرضا رسميا لرحيل رونالدو، ولايزال هناك بعض الشروط التي يتعين الاتفاق عليها قبل إبرام الصفقة، خاصة أن الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات هو الثلاثاء المقبل.

وتابعت سكاي أن مانشستر سيتي على استعداد لتقديم عقد مدته عامين لرونالدو براتب يبلغ 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

وعن خطط مانشستر سيتي في سوق الانتقالات أوضحت شبكة سكاي أن رونالدو لم يكن من خطط السيتي، ولكن الأمور اختلفت بعد إعلان هاري كين الاستمرار مع توتنام الموسم المقبل.

وكان رونالدو انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في عام 2018 مقابل 105 مليون جنيه إسترليني، أحرز 101 هدفا في 134 مباراة مع النادي، وساهم في إحراز لقبين للدوري الإيطالي ، وكأس إيطاليا والفوز كأس السوبر الإيطالي مرتين.

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