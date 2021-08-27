بارالمبياد طوكيو 2020 - حمدتو وفايزة يودعان منافسات تنس الطاولة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 03:27

كتب : FilGoal

إبراهيم حمدتو تنس طاولة بارالمبياد طوكيو

ودع الثنائي المصري إبراهيم حمدتو وفايزة محمود منافسات تنس الطاولة بالألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

ويعتبر الأسطورة حمدتو هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يلعب تنس الطاولة دون ذراعين.

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أما فايزة محمود أمام السويدية إنجيلا لوندباك بنتيجة 3-0 لتفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

ويتأهل من كل مجموعة أول لاعبين إلى الدور التالي من المنافسات.

وكان قد تأهل سامح عبد العزيز إلى منافسات ثمن النهائي بعد فوزه على بطل نيجيريا أمس الخميس.

ويلعب سامح عبد العزيز أمام الإندونيسي أديوس أستان في ثمن النهائي الساعة 6:40 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

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