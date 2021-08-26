استدعاء أليو ديانج لمنتخب مالي في تصفيات كأس العالم

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 23:08

كتب : محمد عبد العظيم

أليو ديانج الأهلي الإنتاج الحربي

أعلن محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي عن قائمة الفريق لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وشهدت القائمة استدعاء أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المصري، ضمن 28 اسما وقع عليهم اختيار المدرب.

وجاءت قائمة مالي كالتالي:

أخبار متعلقة
أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي الأهلي يفوض عبد الحفيظ لحضور اجتماع اتحاد الكرة حوار في الجول – سيمبا: 3 أندية طلبت ضم ميكيسون من مصر.. والصفقة كلفت الأهلي قرابة مليون دولار

دبجي ديارا (يانج أفريكانز الجنوب إفريقي) - بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) - محمد نياري (الملعب المالي) - إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي) - هاماري تراوري (رين الفرنسي) - فالاي ساكو (جيماريش البرتغالي) - تشارل بلوندا تراوري (نانت الفرنسي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - بوباكار كوياتي (ميتز الفرنسي) - سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) - ماهامي سيبي (ستراسبورج الفرنسي) - ديادييه ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) - لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي) - أليو ديانج (الأهلي المصري) - محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) - شيخ عمر دوكوريه (لينس الفرنسي) - أمادو هايدارا (لايبزيج الألماني) - أداما تراوري (هاتاي سبور التركي) - موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) - إبراهيم كانيه (فورسكلا الأوكراني) - البلال توريه (ريمس الفرنسي) - إبراهيما كونيه (ساربسبورج النرويجي) - مامادو دوكوريه (نيم الفرنسي) - لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) - حميدو سينايوكو (11 كريتشرز)

وبخوض منتخب مالي مباراتين خلال الوقف الدولي القادم، الأولى داخل الأرض ضد رواندا في الأول من سبتمبر القادم، والثانية خارج الديار ضد أوغندا في السادس من الشهر ذاته، وذلك في مستهل منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات.

أليو ديانج مالي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خسارة بعد تقدم كبير.. تونس تهزم مصر في الجولة الثانية من أفرو باسكت 4 دقيقة | رياضات أخرى
المصري ينهي الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش 14 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء أليو ديانج لمنتخب مالي في تصفيات كأس العالم 31 دقيقة | إفريقيا
بايرن ميونيخ VS برشلونة.. ماذا تغير بين الفريقين بعد مباراة الـ 8-2؟ 37 دقيقة | أوروبا
أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي 50 دقيقة | الدوري المصري
الخليفي يحسم الجدل: رونالدو لن يجتمع مع ميسي 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يتأهل إلى الدوري الأوروبي بالفوز على راندرز ساعة | أوروبا
تقرير – ما بعد رونالدو.. خيارات يوفنتوس لتعويض النجم البرتغالي ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك