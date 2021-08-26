استدعاء أليو ديانج لمنتخب مالي في تصفيات كأس العالم

أعلن محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي عن قائمة الفريق لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وشهدت القائمة استدعاء أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المصري، ضمن 28 اسما وقع عليهم اختيار المدرب.

وجاءت قائمة مالي كالتالي:

دبجي ديارا (يانج أفريكانز الجنوب إفريقي) - بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) - محمد نياري (الملعب المالي) - إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي) - هاماري تراوري (رين الفرنسي) - فالاي ساكو (جيماريش البرتغالي) - تشارل بلوندا تراوري (نانت الفرنسي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - بوباكار كوياتي (ميتز الفرنسي) - سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) - ماهامي سيبي (ستراسبورج الفرنسي) - ديادييه ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) - لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي) - أليو ديانج (الأهلي المصري) - محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) - شيخ عمر دوكوريه (لينس الفرنسي) - أمادو هايدارا (لايبزيج الألماني) - أداما تراوري (هاتاي سبور التركي) - موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) - إبراهيم كانيه (فورسكلا الأوكراني) - البلال توريه (ريمس الفرنسي) - إبراهيما كونيه (ساربسبورج النرويجي) - مامادو دوكوريه (نيم الفرنسي) - لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) - حميدو سينايوكو (11 كريتشرز)

وبخوض منتخب مالي مباراتين خلال الوقف الدولي القادم، الأولى داخل الأرض ضد رواندا في الأول من سبتمبر القادم، والثانية خارج الديار ضد أوغندا في السادس من الشهر ذاته، وذلك في مستهل منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات.