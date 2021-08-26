الزمالك يكشف موعد تسلم درع الدوري المصري
الخميس، 26 أغسطس 2021 - 20:55
كتب : أحمد شوقي صلاح
كشف نادي الزمالك عن موعد تسلمه درع الدوري المصري من اتحاد الكرة.
وقال منتصر الرملاوي المدير الإداري للزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "تلقي النادي إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة يفيد بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي المقبل في ملعب بتروسبورت|؟
ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.
كان الزمالك قد توج بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه رسميا بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ورفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة في الجولة الماضية.
وأعلن الزمالك قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي، وشهدت عودة حميد أحداد المهاجم المغربي للفريق. (طالع التفاصيل)