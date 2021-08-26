قائمة الزمالك – عودة أحداد.. وغياب فيصل أمام البنك الأهلي

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالدوري المصري

عاد حميد أحداد المهاجم المغربي لنادي الزمالك إلى قائمة الفريق أمام البنك الأهلي، فيما يستمر غياب محمود عبد الرحيم "جنش".

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه لملاقاة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

قائمة الزمالك شهدت عودة حميد أحداد المهاجم المغربي لأول مرة منذ شفائه من الإصابة.

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من جهة أخرى، تواجد حسام عبد المجيد المدافع الشاب، فيما يستمر غياب محمد عبد السلام مدافع الفريق.

ويغيب أسامة فيصل المهاجم الشاب عن قائمة المباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

كان الزمالك قد حسم التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه منذ الجولة الماضية بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء.

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