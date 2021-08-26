مدرب الزمالك ينفي وقوع مشادة مع أحداد في المران

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 20:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

حميد أحداد يتحصل على ركلة جزاء للزمالك أمام المقاولون

نفى أسامة نبيه مدرب الزمالك، وقوع مشادة بينه وبين حميد أحداد المهاجم المغربي للفريق.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "لا صحة لنشوب شجار بيني وبين حميد أحداد خلال المران".

وأوضح "الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز".

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نبيه أتم "الأمر لم يستغرق أكثر من ثواني قبل احتواءه، ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا".

حميد أحداد تواجد في قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي لأول مرة منذ عودته بعد الإصابة. (طالع قائمة الزمالك)

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي مساء غد الجمعة في ختام بطولة الدوري المصري لموسم 2020/2021.

كان الزمالك قد حسم لقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية.

في الدوري الزمالك حميد أحداد أسامة نبيه
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