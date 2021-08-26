سكاي: ريال مدريد يتقدم بعرض جديد لضم مبابي

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 17:13

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - بريست - كيليان مبابي

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تفاصيل العرض الثاني لـ ريال مدريد لضم كيليان مبابي.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن ريال مدريد تقدم بعرض ثانٍ لـ باريس سان جيرمان مقابل 170 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان ضم مبابي من موناكو في 2018 مقابل 180 مليون يورو لكن دفعوا فقط 145 مليون يورو ويتبقى 35 مليون يورو لموناكو في انتظار تجديد تعاقده أو بيعه.

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وكشف موقع "ABC" الإسباني تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي الذي يمتد لمدة 6 سنوات وبراتب يصل إلى 30 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات للصحفي الإسباني جوزيه مانويل مورينو، الصحفي بقناة تيليفيزا الإسبانية أمس الأربعاء: "باريس قد أجابوا بالفعل، وأجابوا بمنتهى الوقاحة".

وكانت تقارير صحفية كثيرة أشارت إلى أن ريال مدريد قدم عرض إلى باريس سن جيرمان للحصول على خدمات كليان مبابي بقيمة 160 مليون يورو.

ولكن كانت تقارير فرنسية أوضحت أن النادي الباريسي طلب مبلغ بقيمة 210 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الفرنسي لصالح مدريد.

من جانبه أكد ليوناردو المدير الرياضي في حواره مع شبكة راديو مونت كارلو، اليوم الأربعاء: "كيليان مبابي يريد الرحيل، يبدو الأمر واضحا بالنسبة لي. إذا أراد المغادرة فلن نمنعه لكن هذا وفقا لشروطنا".

وقال الخليفي في تصريحات مقتضبة لجريدة ماركا الإسبانية: "صفقة مبابي مع ريال مدريد؟ سأتحدث لاحقا".

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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