إندبندنت: رونالدو تحدث مع جوارديولا وتمت الموافقة على الشروط الشخصية.. وعائق لإتمام الصفقة

يبدو أن جنون سوق الانتقالات الصيفية الحالي قد يستمر حتى نهايته مع احتمالية انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي بعد رحيل ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة إندبندنت عن موافقة مانشستر سيتي على الشروط الشخصية مع كريستيانو رونالدو ويتبقى الاتفاق مع يوفنتوس على قيمة الصفقة.

وأشار التقرير إلى تحدث كريستيانو رونالدو مع بيب جوارديولا حول دوره في الفريق.

ووافق مانشستر سيتي على الشروط الشخصية للاعب الذي من المقرر أن يحصل على أكثر من 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيا حال إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة حتى الآن هو الاتفاق بين مانشستر سيتي ويوفنتوس حول قيمة الانتقال.

وكانت التقارير الإيطالية قد أشارت لطلب يوفنتوس الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون دولار من أجل إتمام الصفقة.

لكن مانشستر سيتي لا يريد دفع رسوم انتقال في الصفقة.

وربما تشهد الأيام المقبلة الجمع بين جوارديولا ورونالدو في فريق واحدة بمفاجأة كبرى بعدما شهد سوق الانتقال الحالي رحيل ميسي عن برشلونة.