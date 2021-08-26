إندبندنت: رونالدو تحدث مع جوارديولا وتمت الموافقة على الشروط الشخصية.. وعائق لإتمام الصفقة

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

يبدو أن جنون سوق الانتقالات الصيفية الحالي قد يستمر حتى نهايته مع احتمالية انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي بعد رحيل ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة إندبندنت عن موافقة مانشستر سيتي على الشروط الشخصية مع كريستيانو رونالدو ويتبقى الاتفاق مع يوفنتوس على قيمة الصفقة.

وأشار التقرير إلى تحدث كريستيانو رونالدو مع بيب جوارديولا حول دوره في الفريق.

أخبار متعلقة
ليكيب: رونالدو يرى نفسه في مانشستر سيتي سكاي: مانشستر وتشيلسي يتنافسان على ضم ساؤول تقارير: مانشستر يونايتد اتفق مع روبين نيفيز على الشروط الشخصية التعثر الأول.. ساوثامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

ووافق مانشستر سيتي على الشروط الشخصية للاعب الذي من المقرر أن يحصل على أكثر من 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيا حال إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة حتى الآن هو الاتفاق بين مانشستر سيتي ويوفنتوس حول قيمة الانتقال.

وكانت التقارير الإيطالية قد أشارت لطلب يوفنتوس الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون دولار من أجل إتمام الصفقة.

لكن مانشستر سيتي لا يريد دفع رسوم انتقال في الصفقة.

وربما تشهد الأيام المقبلة الجمع بين جوارديولا ورونالدو في فريق واحدة بمفاجأة كبرى بعدما شهد سوق الانتقال الحالي رحيل ميسي عن برشلونة.

كريستيانو رونالدو مانشستر سيتي يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر قرعة مجموعات الأبطال - البداية بعد قليل 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدربوه يكشفون لـ في الجول: مميزات كريم فؤاد.. وما يحتاج تطويره 10 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ريال مدريد يتقدم بعرض جديد لضم مبابي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
"لاعب مختلف".. الأهلي يضم لويس ميكيسون 45 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: اجتماع وكيل رونالدو ويوفنتوس ينتهي دون اتفاق 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول: حسام حسن يقترب من الأهلي.. ومقابل الصفقة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
محامي الزمالك لـ في الجول: نتواصل مع النادي الكاميروني لتسوية غرامة حسام أشرف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك