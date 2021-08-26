أليسون يتحدث عن لوكاكو قبل مواجهته في قمة ليفربول وتشيلسي

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي - هدف لوكاكو

ستكون قمة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم السبت شاهدة على مواجهة قوية بين حارس الحمر أليسون بيكر وروميلو لوكاكو مهاجم الزرق الجديد، فكيف يرى البرازيلي المواجهة.

وقال أليسون عن لوكاكو: "إنه لاعب رائع بالطبع، لقد أصبحوا أقوى بعد انضمامه، علما بأنهم كانوا أقوياء بالفعل".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا بدونه".

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وتابع عن الدولي البلجيكي "إنه لاعب رائع، ولست بحاجة لإخباركم عن صفاته".

المهاجم البلجيكي عاد لتشيلسي هذا الصيف، بعد الرحيل منذ سنوات لعب خلالها في صفوف وست بروميتش ألبيون وإيفرتون ومانشستر يونايتد وإنتر.

وعن اللقاء، أوضح أليسون "سنلعب مع أحد الفرق المرشحة للتتويج باللقب هذا الموسم، وإذا تمكنت من التغلب على أحد هؤلاء المرشحين فهذا يمنحك الكثير من الثقة".

وأتم "إنها مباراة مهمة، لكننا لا نريد أن نعطيها أكبر من حجمها. مباراة تساوي 3 نقاط مثل المباريات ضد الفرق الأخرى، لذلك علينا أن نبذل 100% من مجهودنا لتحقيق الفوز".

الفريقان في قمة الدوري الإنجليزي رفقة برايتون وتوتنام برصيد 6 نقاط من مباراتين.

أليسون بيكر روميلو لوكاكو تشيلسي ليفربول
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