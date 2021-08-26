الخليفي: صفقة مبابي مع ريال مدريد؟ سأتحدث لاحقا

رفض ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان التحدث عن احتمالية رحيل لاعبه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

يبدو أن مسألة رحيل مبابي على صفيح ساخن الآن بعد العرض الذي قدمه ريال مدريد إلى سان جيرمان من أجل الحصول على اللاعب قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الخليفي في تصريحات مقتضبة لجريدة ماركا الإسبانية: "صفقة مبابي مع ريال مدريد؟ سأتحدث لاحقا".

وأضاف "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، أنا أدير أعمالي حاليا، سأتحدث لاحقًا"

يوم الأربعاء فجر ليوناردو مدير باريس سان جيرمان قنبلة جديدة في سوق الانتقالات حين أكد رغبة كيليان مبابي في الرحيل هذا الصيف.

تقارير كثيرة تحدثت عن رغبة مبابي في مغادرة باريس سان جيرمان، وزادت بعد انتقال ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى الفريق الباريسي، لكنها كانت مجرد تقارير وليست تصريحات رسمية.

وقال ليوناردو في حواره مع شبكة راديو مونت كارلو يوم الأربعاء: "كيليان مبابي يريد الرحيل، يبدو الأمر واضحا بالنسبة لي. إذا أراد المغادرة فلن نمنعه لكن هذا وفقًا لشروطنا".

ورد على سؤاله هل كان عرض ريال مدريد مقابل 160 مليون يورو؟ بقوله "لا أستطيع تأكيد الأرقام، لكنها قريبة من ذلك".

وأردف "هذه هي الطريقة التي لا نحبها في أداء ريال مدريد بسوق الانتقالات بشكل خاص".

وواصل "ريال مدريد يتصرف على هذا النحو منذ عامين، يتصرفون بشكل غير صحيح وغير قانوني لأنهم اتصلوا باللاعب وعائلته".

وشدد "هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا، لأنه غير صحيح. ما يؤكد ما أقوله أن العرض وصلنا قبل عام واحد من نهاية عقده وقبل 7 أيام من نهاية فترة الانتقالات".

واستمر "إدارة ريال مدريد تريد أن توضح لمبابي أنها حاولت معنا بشكل رسمي، حتى ينتقل إليهم الموسم المقبل مجانا".

وتابع "ليست لدينا أي خطط للتحدث مع ريال مدريد مرة أخرى. الموعد النهائي لفترة الانتقالات هو 31 أغسطس"

وأكمل "بالنسبة لنا نحن واضحون، نريد بقاء مبابي، لكننا لن نسمح له بالذهاب مقابل أقل مما دفعناه حين انضم لنا من موناكو".