قائمة تونس - رباعي الدوري المصري ينضمون لمباراتي تصفيات المونديال

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قائمة الفريق لمباراتي تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

يبدأ نسور قرطاج مشوار تصفيات المونديال بملاقاة غينيا الاستوائية يوم 3 سبتمبر في رادس، قبل ملاقاة زامبيا يوم 7 سبتمبر خارج تونس.

وضمت القائمة 4 لاعبين ينشطون في الدوري المصري، وهم علي معلول لاعب الأهلي، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي.

كما ضمت القائمة فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل الحالي.

كما شهدت القائمة عديد الغيابات مثل: معز بن شريفية حارس الترجي، وعاطف الدخيلي حارس الإفريقي، ونعيم السليتي مهاجم الإتفاق السعودي.

وجاءت قائمة كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - علي الجمل - بشير بن سعيد.

الدفاع: ديلان برون - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - أسامة الحدادي - عمر الرقيق - علي معلول - علي العابدي - وجدي كشريدة - محمد دراجر - حمزة المثلوثي.

الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - سعد بقير - حمزة رفيع - محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني.

الهجوم: وهبي الخزري - سيف الدين الخاوي - سيف الدين الجزيري - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية التي تضم زامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا.