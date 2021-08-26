قائمة تونس - رباعي الدوري المصري ينضمون لمباراتي تصفيات المونديال

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

منتخب تونس

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قائمة الفريق لمباراتي تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

يبدأ نسور قرطاج مشوار تصفيات المونديال بملاقاة غينيا الاستوائية يوم 3 سبتمبر في رادس، قبل ملاقاة زامبيا يوم 7 سبتمبر خارج تونس.

وضمت القائمة 4 لاعبين ينشطون في الدوري المصري، وهم علي معلول لاعب الأهلي، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي.

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كما ضمت القائمة فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل الحالي.

كما شهدت القائمة عديد الغيابات مثل: معز بن شريفية حارس الترجي، وعاطف الدخيلي حارس الإفريقي، ونعيم السليتي مهاجم الإتفاق السعودي.

وجاءت قائمة كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - علي الجمل - بشير بن سعيد.

الدفاع: ديلان برون - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - أسامة الحدادي - عمر الرقيق - علي معلول - علي العابدي - وجدي كشريدة - محمد دراجر - حمزة المثلوثي.

الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - سعد بقير - حمزة رفيع - محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني.

الهجوم: وهبي الخزري - سيف الدين الخاوي - سيف الدين الجزيري - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية التي تضم زامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا.

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