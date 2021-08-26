قائمة المغرب - أشرف بنشرقي يدعم هجوم خليلوزيتش.. وغياب بانون وزياش

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع منتخب المغرب

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب ضم أشرف بنشرقي لاعب الزمالك لقائمة أسود الأطلس التي تواجه السودان وغينيا في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

المغرب

ويلتقي منتخب المغرب مع السودان في الثاني من سبتمبر المقبل ثم غينيا في السادس من نفس الشهر.

وكان أشرف بنشرقي قد انضم في التوقف الدولي الماضي بشهر يونيو وخاض ودية ضد بوركينا فاسو كبديل.

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دوليا خاض بنشرقي 13 مباراة بقميص المنتخب المغربي وسجل هدفا وحيدا.

ويحتل بنشرقي المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الجاري برصيد 15 هدفا.

وتواصل غياب بدر بانون مدافع الأهلي عن قائمة منتخب المغرب.

ويغيب حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي بعدما تعرض لإصابة في الكتف بمباراة السوبر الأوروبي ضد فياريال الإسباني.

وجاءت قائمة أسود الأطلس:

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير القجوي – أنيس زينتي

الدفاع: غانم سايس – سفيان شاكلا – جواد الياميق – نايف أكرد – أشرف حكيمي – أدم ماسينا – سفيان القرواني – سفيان العكوش

الوسط: عمران لوزا – عادل تاعرابت – أيمن برقوق – سفيان أمرابط – يوسف مالح – سليم أمل الله – إلياس الشاعر

الهجوم: منير الحدادي – يوسف النصيري – أشرف بنشرقي – سفيان بوفال – ريان مامي – زكريا أبو خلال.

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