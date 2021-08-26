بوجبا: فاران لا يحتاجني ليتأقلم في صفوف يونايتد

يعتقد بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أن مواطنه الفرنسي رافاييل فاران لا يحتاج للمساعدة في التأقلم مع الحياة في صفوف الشياطين الحمر.

فاران انتقل إلى يونايتد هذا الصيف قادما من ريال مدريد ولم يشارك حتى الآن.

وقال بوجبا في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أن فاران لا يحتاجني ليتأقلم".

وأضاف "إنه يفعل ذلك بمفرده. إنه شخص ناضج جدًا، رجل جيد جدًا. أعتقد أنه يمكنك أن ترى أنه جيد جدًا مع الجميع بالفعل. إنه جيد حقًا في غرفة الملابس، وهو أمر مهم للغاية في كرة القدم".

وتابع "إنه رجل ناضج، ولاعب كبير، وهو يجلب خبرته وجودته وشخصيته، حتى خارج الملعب، لمساعدة الفريق".

وأوضح عن زميله البالغ من العمر 28 عامًا "لقد رأى كل شيء في سن مبكرة. لديه الكثير من الخبرة ليقدمها للفريق".

وواصل "أعتقد أنه يمكن للجميع التعلم منه. لقد كان مع الأفضل ولعب مع الأفضل. لقد لعب ضد كل اللاعبين الكبار".

وأتم عن زميله في التتويج بكأس العالم 2018 "فاران يمكنه أن يقدم نصائحه وشخصيته وخبرته للفريق".