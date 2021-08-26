قرعة كأس الرابطة - ليفربول ضد نورويتش.. ومواجهات سهلة لأرسنال وسيتي

أسفرت قرعة الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين عن مواجهات قوية لليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، فيما يلعب مانشستر سيتي وأرسنال ضد فرق أقل في المستوى.

سيلعب ليفربول الذي يضم محمد صلاح ضد نورويتش سيتي خارج ملعبه، فيما يلتقي أرسنال الذي يضم محمد النني أمام ويمبلدون في ملعب الإمارات.

أستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" سيلعب أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وتلعب المباريات خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 20 سبتمبر المقبل.

نتيجة القرعة جاءت على النحو التالي:-

نوريتش - ليفربول

أرسنال - ويمبلدون

تشيلسي - أستون فيلا

مانشستر سيتي - ويكومب

مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد

كوينز بارك رينجرز - إيفرتون

بريستون نورث إند - شلتنهام

فولام - ليدز يونايتد

برينتفورد - أولدهام

واتفورد - ستوك سيتي

ويجان - سندرلاند

بيرنلي - روتشديل

شيفيلد يونايتد - ساوثامبتون

ميلوول - ليستر

وولفرهامبتون - توتنهام هوتسبر

برايتون - سوانسي