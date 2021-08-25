سكاي: تشيلسي يقترب من ضم كوندي بـ 50 مليون يورو

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 23:35

كتب : عمر خالد

جول كوندي

يبدو أن فريق تشيلسي ما زال حتى الوقت الحالي يريد تدعيم صفوف فريقه خاصة من الناحية الدفاعية.

جولز كوندي

النادي : إشبيلية

تشيلسي

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يقترب وبشدة من ضم مدافع إشبيليه جول كوندي.

وأشارت الشبكة الإنجليزية إلى أن تشيلسي قريب من حسم الصفقة بمبلغ 50 مليون يورو، مع مكافآت إضافية سيتم تفعيلها عند الاتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين.

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وأوضحت سكاي أن تشيلسي يرغب في الحصول على المدافع الفرنسي لتدعيم خط الدفاع بجانب الأسماء المتواجدة في الفريق مثل كرستينسين وروديجير وأزبيلكويتا وتياجو سيلفا.

وكان كوندي وصل إلى إشبيلية قبل عامين قادما من بوردو الفرنسي وقدم اللاعب خلال تلك الفترة مستويات رائعة.

وتم شراؤه مقابل 25 مليونا قبل عامين فقط، وبالتالي، فإن قيمة اللاعب ستضاعف إذا رحل إلى تشيلسي بـ 50 مليون يورو.

ولعب جول كوندي بقميص إشبيليه 34 مباراة الموسم الماضي في الليجا الإسبانية سجل خلالها هدفين وصنع أخر.

جولز كوندي تشيلسي
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