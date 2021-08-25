مدرب الكاميرون: ماتيب رفض العودة إلى المنتخب مرة أخرى

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 19:32

كتب : عمر خالد

ماتيب يحتفل بهدف ليفربول الرابع في ولفرهامبتون

قال توني كونسيكاو المدير الفني للمنتخب الكاميروني، إن جويل ماتيب مدافع ليفربول رفض دعوة للعودة واللعب بمقيص منتخب الكاميرون مرة أخرى.

جويل ماتيب

النادي : ليفربول

وأضاف كونسيكاو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن لاعبي المنتخب استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم "الأبواب مفتوحة للجميع بما في ذلك ماتيب، الذي لعب آخر مرة مع الكاميرون في 2015".

وأوضح "وضع ماتيب ليس جديدا، هناك لاعبون أرادوا العودة إلى المنتخب الوطني، بالنسبة لي ليست هناك حاجة لاستدعاء لاعب غير مستعد للعودة، ماتيب لا يريد العودة للمنتخب، هذه هي القضية".

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وكان مدافع ليفربول الإنجليزي قرر الابتعاد عن المنتخب الكاميروني عام 2016 ، مشيرا إلى مشكلات سوء الإدارة والتجارب السيئة مع الجهاز الفني.

وعلى الرغم من اختيار ماتيب في تشكيلة الكاميرون لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون، إلا أنه لم يسافر ولم يتم الكشف عن اعتزاله كرة القدم الدولية حتى الوقت الحالي.

وتقع الكاميرون في المجموعة الرابعة رفقة كوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي بتصفيات كأس العالم 2022.

جويل ماتيب الكاميرون
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