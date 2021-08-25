السوبر الإفريقي - تقرير مغربي: الرجاء يفتقد خدمات 4 لاعبين أمام الأهلي

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 17:13

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

يفتقد الرجاء المغربي خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي بطل دوري الأبطال مع الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية يوم 24 سبتمبر المقبل في كأس السوبر الإفريقي بقطر.

وكشف موقع "Le 360 Sport" المغربي أن الرجاء يفتقد صفقاته الـ 4 الجديدة في السوبر الإفريقي أمام الأهلي لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية المُرسلة من قبل.

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الصفقات الجديدة هي:

الغيني مصطفى كوياتي قادما من مازيمبي الكونغولي.

البوركينابي سامي هايين.

المغربي جمال حركاس قادما من مولودية الوجدية.

المغربي عمر العمراني لاعب مالاجا السابق.

وأوضح التقرير السبب "تأخر النادي في تسجيلهم في القائمة الإفريقية ما يمنعهم من المشاركة في السوبر الإفريقي وفقا للمادة 11 من القانون المنظم للمسابقات الإفريقية".

وبالتالي فأن صفقات الأهلي الجديدة والتي ستنضم بعد إرسال الأحمر لقائمته الإفريقية لن تشارك في اللقاء المقرر الشهر المقبل.

وكان مصدر من كاف قد كشف لـ FilGoal.com سابقا تفاصيل كأس السوبر الإفريقي قائلا: "ستقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة بحضور جماهيري في ملعب جاسم بن حمد".

وتابع "سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية لتجنب فيروس كورونا بداية من الـ21 من شهر سبتمبر المقبل وسنكشف عن المزيد من التفاصيل والإعلان الرسمي عن المباراة خلال الأيام المقبلة".

وأتم المصدر "هذا الموسم هو الأخير لإقامة السوبر الإفريقي في قطر بعد ثلاث سنوات من إقامة اللقاء هناك، وسنبحث الفترة المقبلة مصير البطولة في السنوات القادمة".

وكان الأهلي توج بالسوبر الإفريقي في ذات الملعب في شهر مايو الماضي حينما فاز على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

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