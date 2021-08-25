هاري كين يعلن استمراره مع توتنام

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 14:16

كتب : محمود ضياء

كين

أعلن هاري كين مهاجم توتنام هوتسبير استمراره مع الفريق وعدم الرحيل لمانشستر سيتي رسميا.

وحاول مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة ضم هاري كين لصفوفه ولكن إدارة توتنام رفضت التخلي عن اللاعب.

وقال كين عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي: "كان من المذهل رؤية هذا الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية".

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وأضاف "سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100٪ على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن توتنام رفض أكثر من عرض من سيتي في وقت سابق لضم هاري كين.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع توتنام في صيف عام 2024.

وغاب هاري كين عن مباراة توتنام الأولى في الدوري الإنجليزي ضد سيتي نفسه والتي فاز فيها فريقه بهدف دون رد قبل ان يشارك كبديل أمام ولفرهامبتون.

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