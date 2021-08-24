الجونة يتعادل مع الأهلي في الثانية الأخيرة

نجح فريق الجونة في خطف التعادل من الأهلي في الثانية الأخيرة بلقاء انتهى بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتقدم الجونة في الشوط الأول بهدف دون مقابل قبل أن يعود الأهلي ويتقدم بثلاثة أهداف متتالية ويتعادل الجونة بهدفين في أخر 7 دقائق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

الشوط الأول

بدأت المباراة بسيطرة متساوية بين الفريقين قبل أن يباغت الجونة فريق الأهلي بعد 7 دقائق.

افتتح الجونة التسجيل عن طريق محمد نجيب في الدقيقة السابعة برأسية رائعة من ركنية نفذها عمرو السعداوي لتسكن شباك الأهلي على يسار علي لطفي.

واستحوذ الأهلي على الكرة بعد هدف الجونة بحثا عن التعادل السريع مع اعتماد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة.

وأهدر صلاح محسن فرصة التعادل السريع في الدقيقة التاسعة لكن خارج المرمى.

وفي الدقيقة 15 كثف الأهلي هجماته على الجونة بثلاث ركنيات متتالية لكن صمود دفاع أصحاب الأرض حال التعادل، وكاد ديانج أن يسجل من رأسية لكن بجوار القائم الأيمن للغرباوي.

ومرر محمد مجدي أفشة بينية رائعة لصلاح محسن في الدقيقة 23 لكن فقد اللاعب توازنه وهو يمرر الكرة ليبعدها الغرباوي.

وفي الدقيقة 27 باغت حسين الشحات دفاعات الجونة بتسديدة قوية ولكن بجوار القائم الأيمن للغرباوي.

وواصل الغرباوي تألقه بعد التصدي لتسديدة صلاح محسن في الدقيقة 31 ثم التصدي ببراعة لكرة حسين الشحات.

ومن هجمة مرتدة كاد عمر السعيد أن يباغت الأهلي بالهدف الثاني لكن الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 41 سدد أحمد عامر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن نجح علي لطفي في التصدي ببراعة.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بهجوم مكثف منذ الثانية الأولى بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 47 سدد أفشة من داخل منطقة الجزاء لكن سهلة في يد الغرباوي.

وبعد أقل من دقيقة وصلت الكرة إلى صلاح محسن بعد عرضية رائعة لكن سددها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 49 سدد عمرو السولية تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الغرباوي ببراعة.

وبعد 8 دقائق عاود السولية تسديدته الصاروخية في الدقيقة 59 ولكن تألق من الغرباوي من جديد.

ونجحت محاولات الأهلي أخيرا في الدقيقة 59 باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة لؤي وائل لحسين الشحات.

ونجح علي معلول في إدراك التعادل بعد تسديد ركلة الجزاء على يمين الغرباوي.

ودفع بيتسو موسيماني بالثنائي محمد شريف وأكرم توفيق بدلا من محمود كهربا ومحمد هاني على الترتيب في الدقيقة 62.

وسجل محمد شريف هدفا رائعا في الدقيقة 66 لكن تم إلغائه بسبب التسلل.

ونجح حسين الشحات في تكليل مجهوده بهدف التقدم في الدقيقة 69 بعد عرضية رائعة من عمرو السولية.

وفي هجمة مرتدة للأهلي في الدقيقة 80 مرر حسين الشحات الكرة لمحمد شريف المنفرد بالمرمى ليسجل شريف الهدف الثالث.

وكثف الجونة هجماته من أجل تقليص الفارق، ونجح البديل محمود الشبراوي في تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 87 بعد 20 دقيقة من نزوله.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 98 بعد اللجوء لتقنية الفيديو ونجح عمر السعيد في التعادل بعد تسجيلها على يسار علي لطفي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.