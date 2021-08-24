أندية إنجلترا ترفض السماح للاعبي دول "المنطقة الحمراء" بالسفر للتوقف الدولي

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بيانا بخصوص سفر اللاعبين المتواجدين في الدوري الإنجليزي لمعسكرات منتخب بلادها في التوقف الدولي.

وتتواجد عديد البلدان في المنطقة الحمراء لإنجلترا وهو ما سيعني ضرورة خضوع اللاعبين لحجر يصل إلى 10 أيام بعد العودة.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على مضض ولكن بالإجماع عدم السماح للاعبين بالمباريات الدولية التي تلعب في دول القائمة الحمراء الشهر المقبل.

قرار الأندية، المدعوم بقوة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبا من 19 ناديا في الدوري والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة في القائمة الحمراء في النافذة الدولية لشهر سبتمبر.

ويأتي ذلك بعد موقف الاتحاد الدولي بعدم تمديد استثناء الإصدار المؤقت للاعبين المطلوبين للحجر الصحي عند عودتهم من الواجب الدولي.

أجريت مناقشات مكثفة مع الاتحاد الإنجليزي والحكومة لإيجاد حل ولكن بسبب مخاوف الصحة العامة المستمرة المتعلقة بالمسافرين القادمين من دول القائمة الحمراء، لم يتم منح أي إعفاء.

إذا توجب على اللاعب الخضوع للحجر الصحي عند العودة من بلدان القائمة الحمراء فلن تتأثر رفاهية اللاعبين ولياقتهم بشكل كبير، فحسب بل لن يكونوا أيضا متاحين للاستعداد واللعب في جولتين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب مباراة أوروبية سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر مع مباراة في كأس رابطة المحترفين.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: "لطالما دعمت أندية الدوري الإنجليزي رغبات لاعبيها لتمثيل بلدانهم وهذا أمر يدعو للفخر لجميع المعنيين. ومع ذلك، توصلت الأندية على مضض ولكن بحق إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من غير المعقول تماما السماح اللاعبين بالسفر في ظل هذه الظروف الجديدة".

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 — Premier League (@premierleague) August 24, 2021

وأضاف "تعني متطلبات الحجر الصحي أن رفاهية اللاعبين ولياقتهم البدنية ستتأثر بشكل كبير. نحن نتفهم التحديات الموجودة في تقويم المباريات الدولية ونظل منفتحين على الحلول العملية".

كما ناقشت الأندية عدم رضاها عن قرار الفيفا بتمديد نافذة الكونميبول الدولية لمدة يومين في سبتمبر وأكتوبر من تسعة إلى 11 يوما وهذا يضع التزامات دولية إضافية على اللاعبين من تلك المنطقة.

تم حث الاتحاد الدولي لكرة القدم للعمل مع المسئولين فيما يتعلق بسفر اللاعبين للوصول لحل في هذه القضية.

ليفربول كان قد خاطب الاتحاد المصري ليعتذر عن تعذر انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.(طالع التفاصيل)

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