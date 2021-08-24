تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 20:13

كتب : إبراهيم رمضان

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - زيزو

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي، فيما يبدأ حمزة المثلوثي كظهير أيمن.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد قيادة سيف الدين الجزيري لهجوم الزمالك، فيما يبدأ إمام عاشور بجانب طارق حامد في وسط الملعب.

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ويبدأ محمد عبد الشافي كظهير أيسر، فيما يستمر شيكابالا بمركز صناعة اللعب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - حازم إمام - أحمد فتوح.

الوسط: محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - إسلام جابر - أيمن حفني.

الهجوم: مروان حمدي.

ويلعب الزمالك مع الإنتاج الحربي بعد قليل في الجولة الـ33 من الدوري المصري. مباراة يحتاج الزمالك فيها للفوز لضمان تحقيق لقب الدوري الممتاز رسميا.

في الدوري الزمالك الإنتاج الحربي
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