روبرتسون جاهز لقمة ليفربول وتشيلسي

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

روبرتسون

شدد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على جاهزيته للمباراة المرتقبة ضد تشيلسي السبت المقبل.

بطل دوري أبطال أوروبا 2021 يحل ضيفا على بطل نسخة 2019 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد عدت إلى التدريب الكامل الآن. لقد تدربت بالكامل يوم الجمعة، قبل يوم واحد فقط من مباراة بيرنلي".

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وأضاف "من الواضح أنني كنت محظوظًا جدًا في مسيرتي لأنني لم أتعرض لإصابات كثيرة وبالتأكيد ليست إصابات طويلة الأمد".

وواصل الدولي الاسكتلندي "أشعر بكابوس عندما أتعرض للإصابة وأريد العودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

وأتم "أتدرب الآن بشكل طبيعي لذا دعونا نرى ما سيحدث ضد تشيلسي. لكنني سأكون جاهزًا للعب، وأتمنى أن أكون لائقا لبقية الموسم الآن".

يوم الثلاثاء أعلن نادي ليفربول تمديد تعاقده مع الظهير الأيسر أندي روبرتسون حتى صيف 2026.

الدولي الاسكتلندي انضم إلى ليفربول في صيف 2017، وقاد الفريق للتتويج بـ4 بطولات، دوري أبطال أوروبا 2019 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي 2020.

وشارك روبرتسون في 177 مباراة بقميص ليفربول منذ انتقاله من هال سيتي.

وأصبح روبرتسون خامس لاعب في فريق يورجن كلوب يقوم بتمديد تعاقده مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة، بعد ترينت ألكسندر-أرنولد وفابينيو وأليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لفعل الأمر نفسه مع نجم الفريق محمد صلاح الذي ينتهي تعاقده مع الحمر في صيف 2023.

أندي روبرتسون ليفربول
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