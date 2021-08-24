مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو سيذهب لفريق مصري يدربه موسيماني

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 16:04

كتب : محمد عبد العظيم

بيرسي تاو - برايتون

هوجو بروس جنوب إفريقيا بيرسي تاو الأهلي بيتسو موسمياني برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر صراع البقاء – دجلة ضد سيراميكا كليوباترا.. والاتحاد أمام البنك الأهلي 4 دقيقة | الدوري المصري
روبرتسون جاهز لقمة ليفربول وتشيلسي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - علاء عبد العال يخلف محمد صلاح في تدريب القناة 56 دقيقة | مصر
حمد إبراهيم لـ في الجول: الإسماعيلي تقدم بعرض رسمي لتجديد عقد إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: نوير سيغيب عن مباراة الكأس ساعة | الدوري الألماني
تليجراف: كونتي مرشح لتدريب أرسنال في حالة إقالة أرتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو سيذهب لفريق مصري يدربه موسيماني ساعة | الدوري المصري
بعثة مصر تزين حفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
قد ينال إعجابك