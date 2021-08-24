مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو سيذهب لفريق مصري يدربه موسيماني الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 16:04 كتب : محمد عبد العظيم بيرسي تاو - برايتون هوجو بروس جنوب إفريقيا بيرسي تاو الأهلي بيتسو موسمياني برايتون نرشح لكم أخر الأخبار مباشر صراع البقاء – دجلة ضد سيراميكا كليوباترا.. والاتحاد أمام البنك الأهلي 4 دقيقة | الدوري المصري روبرتسون جاهز لقمة ليفربول وتشيلسي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي في الدرجة الثانية - علاء عبد العال يخلف محمد صلاح في تدريب القناة 56 دقيقة | مصر حمد إبراهيم لـ في الجول: الإسماعيلي تقدم بعرض رسمي لتجديد عقد إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري ناجلزمان: نوير سيغيب عن مباراة الكأس ساعة | الدوري الألماني تليجراف: كونتي مرشح لتدريب أرسنال في حالة إقالة أرتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو سيذهب لفريق مصري يدربه موسيماني ساعة | الدوري المصري بعثة مصر تزين حفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ساعة | طوكيو 2020 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر صراع البقاء – دجلة ضد سيراميكا كليوباترا.. والاتحاد أمام البنك الأهلي مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو سيذهب لفريق مصري يدربه موسيماني بعثة مصر تزين حفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 مصدر مقرب من ديانج يكشف لـ في الجول تجمد المفاوضات بين الأهلي وجالاتاسراي.. وموقف اللاعب كرة سلة - مصر تتفوق على إفريقيا الوسطى 72-56 في افتتاح بطولة إفريقيا 2021 الأكثر مشاهدة 1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 المصري 3 إنبـي انتهت الدوري المصري 0 الإسماعيلي 0 طلائع الجيش انتهت الدوري الإنجليزي 4 وست هام يونايتد 1 ليستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 0 خيتافي 1 إشبيلية انتهت الدوري الإسباني 0 أوساسونا 0 سيلتا فيجو انتهت الدوري المصري - الجونة - الأهلي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الزمالك - الإنتاج الحربي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا بعد قليل 17:30 الدوري المصري - أسـوان - سموحة لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - البنك الأهلي بعد قليل 17:30 الدوري المصري - مصر للمقاصة - بيراميدز لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - غزل المحلة - المقاولون العرب لم تبدأ 19:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الرائد - الحزم لم تبدأ 18:05 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الأهلي - ضمك لم تبدأ 19:45 كأس الرابطة الإنجليزية - وست بروميتش ألبيون - أرسنال لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك