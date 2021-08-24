بعثة مصر تزين حفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

زينت البعثة المصرية حفل افتتاح الألعاب البارالمبية "بارالمبياد" طوكيو 2020 والتي تبدأ من اليوم وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وحمل الثنائي فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال وهشام صلاح قائد منتخب الطائرة جلوس لحمل علم مصر في افتتاح بارالمبياد طوكيو.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

وجاء حفل بسيطا واعتمد على الألعاب النارية في حضور الإمبراطور الياباني ناروهيتو وأندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية.

وظهر علم أفغانستان رغم عدم مشاركتها في البارالمبياد "فى إشارة على التضامن" مع الدولة، لأن لاعبي أفغانستان لن يتمكنوا من الانضمام للمنافسة بسبب الأحداث الجارية في البلاد.

وتوافدت البعثات العربية والعالمية وعلى رأسها مصر.

📸 لحظة دخول البعثة المصرية خلال افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 🇯🇵🇪🇬 pic.twitter.com/HTzFGVzqsp — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2021

(قطر - الإمارات - الجزائر - اليمن) 🇾🇪🇩🇿🇶🇦🇦🇪 البعثات العربية في افتتاح دورة الألعاب البارلمبية pic.twitter.com/oiESCT1shH — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2021

واختتم الحفل بعرض انتهى بـ "لدينا أجنحة".

وأشعل الشعلة البارالمبية 3 لاعبين يابانيين بـ 3 شعلات مختلفة من 3 مدن هي: سايتاما وشيبا وشيزوكا، وستظل الشعلة البارالمبية مستمرة في الاشتعال حتى نهاية فعاليات المسابقات.

























































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