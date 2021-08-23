قائمة البعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 11:03

كتب : محمد سمير

البعثة المصرية البارالمبية

ينطلق ظهر غدا الثلاثاء حفل افتتاح بارالمبياد طوكيو 2020 لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

لمتابعة المنافسات من هنا

وتأتي قائمة البعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد طوكيو كالآتي:

- رفع الأثقال:

شريف عثمان - محمود صبري - طه عادل - محمد صبحي - هاني محسن - عمرو محمد فاروق - محمد السيد - فاطمة عمر - راندا تاج الدين - رحاب رضوان - جيهان غريب - فاطمة محروس - أمل محمود - جيهان حسن - أماني إبراهيم الدسوقي

- السباحة:

يوسف محمد - زياد هشام - ملك حسين - آية الله أيمن

- ألعاب القوى:

محمد كمال - حمادة سيد - دينا ماهر

- تنس الطاولة:

إبراهيم حمدتو - سامح عبد العزيز - أيمن كمال - سيد محمد - فايزة محمود - هناء أحمد

- كرة طائرة جلوس:

هشام صلاح - عبد النبي حسن - حسام مسعود - أحمد محمد فضل - محمد عبد الله - محمد سعد - أحمد محمد خميس - أشرف زغلول - صلاح عطا - مطاوع عبد الباقي - أحمد عبد الفتاح - السيد موسى

- كرة الهدف:

إسراء محمد جاد - إسراء وليد يوسف - جهاد وليد عز الدين - حسناء محمد - أية أحمد - حنان مصطفى

- تايكوندو:

محمد ياسر الزيات - سلمى علي عبد المنعم

- الريشة الطائرة:

أحمد مجدي الدكروري

طوكيو 2020 البعثة المصرية بارالمبياد طوكيو
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