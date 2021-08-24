تليجراف: كونتي مرشح لتدريب أرسنال في حالة إقالة أرتيتا

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 16:06

كتب : عمر خالد

كونتي

أفادت تقرير إنجليزي أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان الإيطالي، والمتوج بلقب الدوري الإيطالي، سيكون من بين المرشحين ليحلوا محل ميكيل أرتيتا في حالة إقالته من تدريب أرسنال الإنجليزي.

وذكرت صحيفة تليجراف الإنجليزية أن أرتيتا أمامه خمس مباريات لتغيير مسار أرسنال في الدوري الإنجليزي، أو أن مجلس الإدارة سيطرده مع النادي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن بداية أرسنال كانت صعبة هذا الموسم حيث خسر الفريق أول مبارتين أمام برنتفورد الصاعد حديثا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي جعل كونتي من ضمن المرشحين لتدريب أرسنال في حالة رحيل أرتيتا عن الفريق.

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وكان المدير الفني الإيطالي رحل عن إنتر ميلان بعد موسمين قضاها مع النادي، فاز فيها بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكنه فسخ عقده مع النيرازوري باتفاق متبادل بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن مستقبل النادي واستراتيجيات موسم الانتقالات في الصيف.

وكان أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو رحلا عن ملعب جوزيبي مياتزا بعد أسابيع قليلة من رحيل كونتي، وانتقالهما إلى باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وفي حديث سابق له تحدث كونتي عن مستقبله بعد خروجه من إنتر في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في يونيو الماضي قائلا: "بشكل عام، أحب التحديات وقد قبلت الكثير منها خلال مسيرتي".

وأضاف "حتى الأندية الكبرى التي دربتها لم تكن أبدا المرشحة عندما وصلت، ومع ذلك، إذا كان هناك شيء لا يقنعني، فأنا أفضل عدم قبوله بغض النظر عن المال".

أرسنال أنطونيو كونتي الدوري الإنجليزي
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