مدرب نيجيريا: وجود منتخب مصر في مجموعتنا يزيدها صعوبة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

مصر ونيجيريا

أوضح جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن وجود منتخب مصر معه في مجموعة واحدة بكأس الأمم الإفريقية 2021 يزيد من صعوبتها.

المجموعة الرابعة تضم مصر ونيجيريا وغينيا بيساو والسودان في البطولة التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

وقال رور في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "لدينا مجموعة صعبة بوجود مصر وعلينا مواجهتها منذ البداية يوم 11 يناير في جاروا".

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وأضاف رور "منتخب غينيا بيساو قد يكون فريقا غريبا، لكنها يتميز بالقوة".

وتابع "أما منتخب السودان فيتدرب على يد فني الفرنسي هوبير فيلود الذي أعرفه جيدًا. لقد قام بعمل رائع. لذا فإن كل المباريات ستكون صعبة".

بعد ملاقاة مصر في الجولة الافتتاحية، ستواجه نيجيريا السودان يوم 15 يناير ثم غينيا بيساو يوم 19.

نيجيريا التي أنهت النسخة الماضية على الأراضي المصرية في المركز الثالث تستهل مشوارها بلقاء الفراعنة في الجولة الأولى.

بينما خرجت مصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.

الألماني رور قاد النسور الخضر منذ 2016 وحقق 31 انتصارا من 58 مباراة، كما قادهم للوصول لكأس العالم 2018.

مصر نيجيريا
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