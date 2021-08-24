إيهاب جلال: راض عن الأداء أمام طلائع الجيش.. وشكرا فخر الدين بن يوسف

عبر إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي عن رضاه من أداء اللاعبين رغم التعادل مع طلائع الجيش سلبيا.

ضمن الإسماعيلي البقاء في الدوري المصري بشكل رسمي بعدما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وقال إيهاب جلال: "الفريق قدم أداءً جيدا رغم وجود بعض القصور وفي ظل حالة الضغط الكبير الذي وقع على الفريق بسبب قلة الوقت بين المباريات والذي أثر بالسلب على النتائج بشكل مباشر".

وواصل "أود أن أشكر جميع اللاعبين لاسيما فخر الدين بن يوسف الذي لم يبخل بأي جهد لصالح الفريق واصراره على استكمال المباراة مع تعرضه للإصابة ورغم توقيعه لناد آخر واتمنى له دوام التوفيق في تجربته الجديدة خاصة انني أراه أنه لاعب محترف وعلى قدر كبير من الكفاءة والخبرة".

وكشف الإسماعيلي في وقت سابق لـ FilGoal.com توقيع الدولي التونسي لـ بيراميدز بدءا من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وتابع "فضلت منح فخر الدين بن يوسف راحة سلبية من اللقاء الأخير في الدوري ضد سيراميكا كليوباترا".

وأردف "هناك مفاوضات مكثفة وكبيرة مع مجموعة مميزة من اللاعبين سعيا لإكمال نواقص الفريق سعيا لاستعادة مكانة الدراويش بين الأربعة الكبار منافسا وحاصدا للألقاب".

وأتم "المواجهة الختامية بالاتفاق مع اللجنة الفنية ومجلس الإدارة ستكون بمشاركة البدلاء والعناصر الشابة للوقوف على اللاعبين المقرر استمرارهم ضمن صفوف الفريق والمقرر رحيلهم عن صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد الذي نتطلع من خلاله لحصد مركز يليق باسم وقيمة النادي".

ووصل الإسماعيلي للنقطة رقم 38 ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب.

وبعدما وصل الإسماعيلي للنقطة 35 أصبح صراع البقاء في الدوري منحصرا بين البنك الأهلي ووادي دجلة.

البنك الأهلي يحتل المركز الـ15 برصيد 33 نقطة ودجلة في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.