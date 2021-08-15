الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين بن يوسف أبلغنا بتوقيعه لـ بيراميدز

أكد عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي أن المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب فريقه وقع عقود انتقاله لصفوف بيراميدز.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "فخر الدين بن يوسف أبلغنا بالتوقيع لنادي بيراميدز وأتفق معنا على استكمال دوره مع الفريق حتى آخر مباراة في الدوري".

وأشار "وذلك وفقا لعقده الممتد معنا والذي حرره مؤخرا لمدة شهر لإكمال الدوري مع الدراويش".

وانضم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف لصفوف الإسماعيلي مطلع عام 2020 الماضي.

بن يوسف البالغ من العمر 30 عاما لعب الموسم الحالي مع الإسماعيلي 27 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 11 هدفا.

وواصل "البحث لا يزال جاريا عن لاعبين جدد وهناك اتفاقات حدثت بالفعل ونحتاج فقط لتوفير المقدمات المالية لتحرير العقود".

وأضاف "كل ما نفعله هو بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني لتوفير اللاعبين الذي طلبهم حتى يستمر مع الفريق، ولم يتحدث معنا مطلقا عن أي طلبات مالية له ولجهازه الفني".

وأكمل "المدافع التونسي مروان الصحراوي سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل ولم يطلب الرحيل وفسخ تعاقده".

وأتم تصريحاته "اللجنة الفني ينتهي دورها طبقا لقرار مجلس الإدارة بنهاية الدوري بعد أن أنجزت مهمتها في تحقيق بقاء الفريق في الدوري واختيار إيهاب جلال مديرا فنيا".