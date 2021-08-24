ميكيسون: من الجيد دائما أن تكون مع الأفضل.. ومستقبلي لا يزال على الطاولة

تحدث الموزمبيقي لويس ميكيسون عن مستقبله في ظل العروض المقدمة له، وكذلك تحدث عن إمكانية اللعب مرة أخرى تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني لـ لأهلي.

وقال ميكيسون عبر صحيفة "opais" الموزمبيقية: "مستقبلي لا يزال على الطاولة، سأسافر مع وكيلي لمراجعة العروض التي تلقيتها، لدي اتصالات مع أندية إفريقية وأيضا أوروبية".

وتابع "في الأيام المقبلة ستعلمون خطوتي المقبلة، الآن أركز للحصول على نتيجة لتلك العملية".

وأتم عن إمكانية العودة للعمل مع بيتسو موسيماني مرة أخرى: "إذا كنت سأنتقل إلى الأهلي مع بيتسو موسيماني سأفعل ذلك، هو واحد من أكثر المدربين احتراما في القارة، ومن الجيد دائما أن تكون مع الأفضل".

علم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أتم اتفاقه مع الجناح لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني لينضم لصفوف الفريق.

وينص الاتفاق على حصول الأهلي على خدمات اللاعب البالغ عمره 26 عاما مقابل 14 مليون جنيه (900 ألف دولار) بعقد يمتد إلى 2025.

وسيدفع الأهلي 500 ألف دولار نقدا والباقي على أقساط وفقا للاتفاق مع سيمبا.

وكان النادي الزامبي قد أعلن منذ أيام رحيل نجمه دون الإفصاح عن هوية النادي الذي سينتقل له.