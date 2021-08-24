مجاهد يهاجم بشدة منتقدي التحكيم.. والاتحاد يدرس تقليص عدد الأندية في الدوري

رفض أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحديث عن توجيه الحكام لفوز فريق معين، كما كشف عن الموعد الأقرب لبداية ونهاية الموسم الجديد.

مجاهد كان قد علق على موقف محمد صلاح ومحمد النني من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "هذا الموسم بدأ في ديسمبر وكان لدينا توقفات المنتخب المصري و4 أندية مشاركين في بطولات إفريقيا، وصل الأهلي لنهائي إفريقيا ولعب السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية. بعد كل هذا انتهت المسابقة في أغسطس".

وأضاف "كل السلبيات الحادثة من ضغط المباريات وعدم الانتظام بسبب تلاحم الموسمين لفترة طويلة وحذرنا من هذا في وقت سابق".

وواصل "لدينا 4 عربات فقط لتقنية الفيديو وعليها فلا يمكن أن نقيم عدد أكبر من المباريات في وقت واحد، أتمنى أن يتحسن نقل الدوري المصري وهذا الأمر متعلق بالهيئة الوطنية للإعلام وأطلب أن تتحسن الجودة حتى لو كان تكلفة ذلك من عوائد الدوري المصري. هذا الأمر يؤثر على تقنية الفيديو أيضا".

وعن الحكام، قال مجاهد: "لدينا 21 حكما يمكنهم اللعب في وجود تقنية الفيديو، ليس جميعهم يلعبون المباريات الصعبة رغم قدرتهم على ذلك لكن فرق الخبرة والاستمرارية مع سفر بعض الحكام الدوليين وإصابات كورونا فلذلك نجد حكاما تتكرر. هذا لا يمنع أن التحكيم المصري في أفضل حالاته دوليا وإفريقيا ولا يوجد محفل دولي إلا والحكام المصريين متواجدين".

أحمد مجاهد: اللي بيتكلم عن التحكيم المصري موجه لفريق بعينه "شخص معتوه".. اتحاد الكرة وسط بين جميع الاندية ""أهلا وسهلاً باللي يكسب سواء أبيض أو أحمر أو أصفر أو أخضر"#عزوعمر_في_جمهورالتالتة#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/H2uPIiCnm3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 23, 2021

وتابع "من الوارد عدم التوفيق في مباراة أو اثنتين ليس أكثر من ذلك، الأمر وصل من الجنون للحديث عن توجيه الدوري نحو ناد معين أو توجيه للحكام لكي يقوموا ببعض الأشياء. من يتحدث أن التحكيم المصري موجه لفريق بعينه "شخص معتوه"، التشكيك في التحكيم المصري مرفوض شكلا وموضوعا".

واستطرد "نحن نتحدث عن جماهير بالملايين ومع وجود السوشيال ميديا لا يوجد أحد يرغب في الاعتراف بالخسارة، كل الشكاوى المحترمة نستقبلها ونحاول الوصول لأفضل الحلول".

وعن موعد الموسم المقبل وعدد الأندية، قال: "لم نحسم الأمر بعد، سنرى ما سيحدث في اجتماع الأندية. لن يبدأ الدوري قبل منتصف سبتمبر ولن يتخطى 25 سبتمبر، سنضع موعد نهاية الدوري الجديد في 30 يونيو 2022".

وواصل عن شكل الموسم الجديد واحتمالية تغيير شكل الدوري"لعب الدوري من دور واحد سيكون صعبا من حيث تحديد الملعب على سبيل المثال، وحال إقامة دوري المجموعتين ستكون كل مجموعة تسعة فرق وسيمثل العدد الفردي مشكلة. الحل الأمثل هو لعب دوري من دورين بشكل طبيعي ولكن تقليص عدد الأندية، لا أريد أن أشتت نفسي وأشتت الأندية. سيكون لدينا اجتماعا يوم 29 أو 30 أغسطس لحسم كل شيء".

واستكمل عن شكوى وادي دجلة بخصوص مشاركة محمد ناصف مع طلائع الجيش "وادي دجلة قرر تصعيد القضية للمحكمة الدولية ونحن في انتظار الحكم، حكم المحكمة الرياضية لن يؤثر في ترتيب الدوري يمينا أو يسارا".

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار بخصوص شكوى وادي دجلة قبل نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وأتم عن شروط تقديم الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا: "في رأيي أنها غير عادلة وحاولنا تأجيلها ولكن في النهاية كان القرار النهائي الوقت الذي حدده الاتحاد الإفريقي. جئنا ووجدنا هذه الشروط متواجدة وعملنا بها، إذا قرر أي نادي الشكوى فستكون شكواه ضد الاتحاد الإفريقي وليس الاتحاد المصري".

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