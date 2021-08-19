خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"

يحضر نادي وادي دجلة جلسة استماع غدا الجمعة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حول مشاركة محمد ناصف لاعب طلائع الجيش أمام الفريق رغم إيقافه وحصوله على 3 بطاقات صفراء، حسبما علم FilGoal.com.

الفريقان التقيا الموسم الحالي في الجولة السابعة من عمر الدوري يوم 15 يناير 2021، حينها تحصل محمد ناصف على 3 بطاقات صفراء بالفعل، أمام الجونة في الجولة الأولى ومصر للمقاصة في الثالثة والزمالك في السادسة.

وبحسب وادي دجلة كان من المفترض أن يغيب الظهير الأيسر، إلا أنه شارك في المباراة كاملة، والتي فاز بها الجيش 1-0.

حينها تقدم الفريق المُلقب بـ "الغزلان" بطعن أمام اتحاد الكرة بداعي حصول ناصف 3 بطاقات صفراء ووفقا للائحة.

هنا استند اتحاد الكرة باعتبار أن مباريات كأس مصر 2019-2020 التي بدأت بعد فتح القيد في سوق الانتقالات الصيفية هي بداية الموسم وليس بداية الدوري، أي أن مباريات الدوري مُكملة للكأس.

ومثال على ذلك محمود علاء:

مدافع الزمالك مثلا حصل على إنذارين أمام نادي مصر، وطلائع الجيش في الكأس. ثم حصل على إنذار أمام المصري، وغاب عن لقاء الجونة لحصوله على الإنذار الثالث.

لذلك سنقف هنا.. محمد ناصف تحصل على بطاقة صفراء بالفعل في نهائي كأس مصر أمام الأهلي، ثم حصل على إنذار أمام الجونة في الجولة الأولى ومصر للمقاصة في الثالثة، وغاب عن مباراة غزل المحلة بداعي الإيقاف في الجولة الرابعة.

وهو ما صرّح به أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش لقناة أون تايم سبورتس حينها قائلا:"لوائح اتحاد الكرة دمجت الموسم الماضي والجاري، وناصف من حظنا أنه لعب لقاء نهائي كأس مصر ضد الأهلي وحصل على إنذار".

وواصل "بعدها حصل على إنذارين في الموسم الجاري واتحاد الكرة أرسل لنا خطابا وأعلن إيقافه في لقاء غزل المحلة وغاب عنه بالفعل وشارك اليوم ضد دجلة".

دجلة طالب أن تُخصم النقاط الثلاثة من طلائع الجيش، إلا أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة رفضت الطلب وكذلك لجنة الاستئناف، بحجة أن اتحاد الكرة أخطر طلائع الجيش بإيقاف اللاعب وغاب بالفعل وفقا للخطاب عن مباراة غزل المحلة.

في المقابل اتحاد الكرة أشار إلى أن تحديد عدد البطاقات والموقوفين وفقا للائحة هي مسؤولية الأندية والإداريين عقب نهاية اللقاء بالتنسيق مع الحُكام وليس اتحاد الكرة.

دجلة قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية وسيحضر جلسة استماع لحسم الملف.

وأوضح مصدر من الغزلان لـ FilGoal.com قائلا: "متأكدون وواثقون بنسبة 90%".

وأضاف "أبُلغنا أن القرار سيصدر قبل يوم 27 أغسطس وهو اليوم الأخير للموسم الحالي من الدوري وسيُرسل خطابا للاتحاد لتطبيقه".

وفي حال حصل وادي دجلة على النقاط الثلاثة سيرتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة قد تساهم في بقاءه في الدوري وإشعال صراع الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.

ويتذيل الغزلان جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خسر في الجولة 31 ضد الزمالك بهدف دون مقابل.

بينما سيفقد طلائع الجيش 3 نقاط يتراجع على إثرها من المركز الثامن برصيد 39 نقطة إلى الثاني عشر برصيد 36.